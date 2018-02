"Tarapaty" już na DVD

Film Marty Karwowskiej obejrzało już ponad 300 tys. widzów – to rekordowy wynik polskiego filmu familijnego! Przygody Julki, Olka i psa Pulpeta, w które zamieszany jest złodziejski gang, tajemniczy i groźny mężczyzna oraz Pablo Picasso można teraz obejrzeć na DVD.Przyjaźń to wcale nie taka prosta sprawa i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczyna się przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania – nałogowa palaczka, i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.