"The Batman" będzie detektywistycznym filmem w stylu noir?

Wielkimi krokami zbliża się premiera, więc Matt Reeves wpadł w korowód wywiadów. Nie powinno dziwić, że dziennikarze pytają go też o następną produkcję w jego grafiku, czyli Benem Affleckiem w tytułowej roli. Co zainteresowało reżysera w tym bohaterze?powiedział Reeves Reżyser zapowiedział też, że pokaże nam Batmana-detektywa, coś, czego dotychczas nie widzieliśmy za wiele w kinie., zdradzi reżyser.Klei się to z tym, co o filmie mówił Ben Affleck , kiedy jeszcze to on miał być jego reżyserem. Aktor opisywałjako detektywistyczną historię inspirowaną. Wygląda na to, że studio Warner Bros. wybrało reżysera, który podziela oryginalną wizję Afflecka Afflecka w roli Batmana zobaczymy przedtem w, która trafi do kin w listopadzie.