"The Batman" nie trafi do kin?

jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów Warnera. Jego reżyserem, scenarzystą i gwiazdą będzie Ben Affleck . Jednak sam zainteresowany wcale nie jest przekonany o tym, że komiksowe widowisko kiedykolwiek powstanie.O stan projektu został ostatnio zapytany przez dziennikarzy brytyjskiego The Guardian. Odpowiedział, że realizacjajest na razie tylko w planach. Film jednak nie ma jeszcze scenariusza. I nie jest pewne, że Affleckowi uda się "ugryźć" temat w satysfakcjonujący sposób. Gwiazdor zadeklarował, że jeśli fabuła nie będzie mu odpowiadać, to nie będzie kręcił filmu na siłę. A to oznacza tyle, żejest póki co ideą, która może nigdy się nie ziścić.Wciąż nie wiemy, w jakim kierunku zmierza rodząca się fabuła. Wiadomo jednak, że głównym czarnym charakterem ma być Deathstroke, którego zagra Joe Manganiello Oficjalnienie ma też wyznaczonej daty premiery. Jednak niedawno po sieci rozniosły się wieści, że drugazostała przesunięta w czasie, by zrobić miejsce dla solowego widowiska o Mrocznym Rycerzu. Sam Affleck zaś jeszcze nie tak dawno temu sugerował, że zdjęcia do "The Batman" mogą rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie tego roku.