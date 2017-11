"The Predator" jak "Drużyna A"? Jest pierwszy opis fabuły

UWAGA: SPOILERY



Poznaliśmy fabułę oczekiwanego Shane'a Blacka . I mówiąc krótko, jest niezły odlot. Szczegółami scenariusza podzielił się w trakcie jednego z wywiadów Thomas Jane . Czytacie na własną odpowiedzialność.Aktor opowiedział o scenie przewozu autobusem rannych żołnierzy do szpitala. Jeden z wojaków znajduje się tak naprawdę na celowniku wysoko postawionych przełożonych. Podobno widział, jak nieopodal spokojnych przedmieść ląduje statek Predatorów, co rząd USA chce utrzymać w tajemnicy. Specjalna jednostka ma wyeliminować niewygodnego świadka, a przy okazji pozbyć się jego kolegów z frontu. Jednak podczas akcji żołnierze zabijają napastników, przejmują autobus i postanawiają sami zrobić porządek - zarówno z rządowymi zabójcami, jak i z Predatorami, którzy zagrażają życiu mieszkańców. Prowadzi to do zaskakującego sojuszu z cywilami oraz partyzanckiej walki z kosmicznymi najeźdźcami na przedmieściach. Jane porównał film to(!), pochwalił reżysera i dodał: "To będzie petarda. Mamy świetną obsadę i kapitalnego twórcę rozumiejącego czarny humor, bawiłem się doskonale". Uspokoił również fanów, którzy obawiają się o zbyt lekki ton filmu: "To wciąż Predatory. Nikt im niczego nie odebrał, w temacie Predatorów będzie po staremu". To jak, czekacie?Obraz został realizowany pod kategorię wiekową RW rolach głównych wystąpią: Boyd Holbrook Jacob Tremblay . Premiera 3 sierpnia 2018 roku.