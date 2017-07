"Toy Story 4" traci reżysera. "Auta" dostają kosmiczny spin-off

Rozpoczęło się D23 Expo, czyli doroczna impreza, na której Disney chwali się tym, co szykuje dla widzów na najbliższe lata. Dzień pierwszy poświęcony został produkcjom Pixara. Oto najważniejsze informacje z prezentacji studia.Zaczynamy od informacji dotyczącej John Lasseter ogłosił, że rezygnuje z reżyserowania animacji. Powody tej decyzji nie są znane. W ten sposób jedynym reżyserem projektu będzie debiutujący w tej roli scenarzysta Lasseter pozostanie producentem wykonawczym i ma pełnić też funkcję konsultanta.Ogłoszono również powstanie kolejnego spin-offu. Jednak nie wyprodukuje go Pixar, a Disneytoon Studios, które odpowiedzialne było za poprzedni spin-off –. Projekt nie ma na razie tytułu, ale wiadomo, że opowiadać będzie o dwóch myśliwcach walczących w kosmosie z przebiegłym wahadłowcem kosmicznym. Taraji P. Henson dołączyła do obsady animacji. Wcieli się w postać Yesss – algorytmu, który potrafi zmieniać swój wygląd.Pixar ogłosił też plany realizacji nowej oryginalnej animacji. Projekt nosi roboczy tytułi odpowiadać za niego będzie Dan Scanlon ). Inspiracją dla fabuły mają być jego własne doświadczenia z dzieciństwa i próba poradzenia sobie ze śmiercią ojca i chęcią dowiedzenie się więcej na jego temat. Ma to być połączenie codzienności ze światem wyobraźni z elfami, duchami i wszystkimi innymi rzeczami, jakie można było znaleźć namalowane na vanie w latach 70.Wreszcie Brad Bird ujawnił nowe szczegóły filmu. Główną bohaterką będzie Elastyna, która wyrusza w świat, podczas gdy Pan Iniemamocny zostaje w domu, opiekując się rodziną.