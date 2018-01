"Toy Story 4" z nową fabułą

Ponad pół roku zajęło Pixarowi posprzątanie chaosu, w jaki popadło. Wszystko jednak wskazuje na to, że studio jest już ponownie gotowe zająć się najnowszą odsłoną przebojowego cyklu animacji. Właśnie zatrudniona została scenarzystka, która przygotuje nową fabułę.Angaż otrzymała nieznana jeszcze szerszej publiczności Stephany Folsom. Co prawda pracowała ona nad tekstem komiksowego widowiska, ale Gildia Scenarzystów nie zgodziła się na umieszczenie jej nazwiska w napisach. Jest też autorką tekstu, który w 2013 roku trafił na Czarną Listę (zestawienie najlepszych niezrealizowanych scenariuszy). Opowiadał on o tym, jak NASA przekonuje Stanleya Kubricka , by zainscenizował fałszywe lądowanie na Księżycu.Przypomnijmy, że pierwotnie scenariuszmieli napisać wspólnie: Rashida Jones Will McCormack . Porzucili projekt, a w mediach pojawiły się doniesienia na temat tego, że powodem było niestosowne zachowanie Johna Lassetera (jednego z szefów Pixara i współreżysera animacji) wobec Jones . Ta zaprzeczyła rewelacjom medialnym i stwierdziła, że poszło o różnice artystyczne i filozoficzne. Jednak sam Lasseter został oskarżony przez wiele pracownic Pixara o niestosowne zachowanie i wycofał się nie tylko z reżyserowania, ale też wziął kilkumiesięczny urlop znikając w ogóle z wytwórni.Obecnie jedynym reżyserempozostaje debiutujący w tej roli scenarzysta Josh Cooley . Premiera planowana jest na lipiec 2019 roku.