"Uciekaj!" i "Detroit" wśród nominowanych do nagród NAACP

NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People) ogłosiło listę nominowanych w 49. rozdaniu swoich nagród. Wśród nich znalazły się m.in.Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 stycznia. Poprowadzi ją Anthony Anderson , gwiazdor serialu, który również znalazł się wśród nominowanych.Oto lista nominacji:Pełną listę znajdziecie TUTAJ