"Ukryte działania" na DVD w najnowszym wydawaniu "Urody Życia"

"Uroda Życia" to miesięcznik dla kobiet, które coś przeżyły, ale wciąż są ciekawe świata, ludzi i samych siebie. Magazyn hołduje prostym wartościom – radości z życia, naturalności i optymizmowi. W każdym numerze czytelniczka znajdzie poruszające historie, niezwykłe rozmowy oraz bliską życiu psychologię. "Uroda Życia" to także wywiady z czołowymi postaciami show biznesu, porady dotyczące mody, urody i zdrowia. Do tego garść ciekawostek o podróżach i kulinariach. Do każdego numeru dołączony jest atrakcyjny dodatek, w najbliższym numerze DVDNominowany w trzech kategoriach do Oscara filmukazuje nieznaną, lecz fascynującą, prawdziwą historię trzech genialnych matematyczek – Katherine Johnson ( Taraji P. Henson ), Dorothy Vaughan ( Octavia Spencer ) i Mary Jackson ( Janelle Monáe ) – Afroamerykanek pracujących w NASA; wizjonerek, które wbrew wszelkim przeciwnościom wzniosły się ponad podziały rasowe, płciowe i zawodowe, i odegrały absolutnie wyjątkową rolę w doprowadzeniu do pionierskiego, orbitalnego lotu astronauty Johna Glenna na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6., dzięki czemu Stany Zjednoczone mogły wygrać kosmiczny wyścig ze Związkiem Radzieckim. Te trzy wizjonerki dały jednocześnie sygnał do walki o równe prawa i przyczyniły się znacząco do kształtowania amerykańskiej przyszłości.Magazyn dostępny także w wersji cyfrowejWięcej naCena magazynu z dodatkiem – 29,99 zł