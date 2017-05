"Ukryte piękno" już na Blu-ray i DVD

Śmierć dziecka to najgorsza tragedia jaka może spotkać rodzica. O jej konsekwencjach i próbach poradzenia sobie z wszechogarniającym żalem po stracie opowiada przejmujący dramat Davida Frankela . Film, w którym główne role zagrali Will Smith Michael Peña oraz Helen Mirren , jest już dostępny na Blu-ray i DVD.Życie odnoszącego sukcesy pracownika branży reklamowej Howarda Inleta załamuje się, w dniu, w którym umiera jego ukochana córka. Pogrążony w depresji zrywa kontakt ze wszystkimi znajomymi i całkowicie wycofuje się z życia. Jego koledzy z pracy Whit Yardshaw, Claire Wilson i Simon Scott poważnie boją się nie tylko o jego zdrowie psychiczne, ale także o przyszłości firmy, której Howard jest współwłaścicielem, a którą − po dziwnych zachowaniach Howarda – opuścili najlepsi klienci.Zdesperowana trójka przyjaciół postanawia sprzedać firmę, jednak nie mogą tego zrobić bez zgody Howarda, posiadacza największej ilości udziałów. Aby tego dokonać, decydują się na desperacki krok. Chcąc pozbawić Howarda prawa głosu, postanawiają przedstawić w sądzie dowody, że ich partner przeszedł załamanie nerwowe a jego stan psychiczny uniemożliwia mu podejmowanie racjonalnych decyzji. Do znalezienia dowodów na poparcie tej teorii zatrudniają prywatną detektyw Sally Price. Nie przypuszczają, że ich desperacki plan pozwoli Howardowi na nowo odkryć głębię człowieczeństwa.