"Underworld" jednak powróci

Stęskniliście się za wampirami i lykanami? Jeśli tak, to mamy dla Was fantastyczną wiadomości. Powstanie serialowy spin-off kinowego cykluZa jego realizację odpowiada będzie Len Wiseman , który był reżyserem pierwszych dwóch filmowych części i producentem pozostałych. Całość powstanie prawdopodobnie dla 20th Century Fox TV, z którym Wiseman ma długoterminowy kontrakt.Szczegóły fabuły nowego projektu nie są na razie znane. Wiseman zapowiada jednak, że serialowybędzie mocno różnił się od tego, co widzieliśmy na dużym ekranie. Ma być zdecydowanie mniej komiksowy zarówno na poziomie fabuły jak i konstrukcji bohaterów.Cyklzaczął się w 2003 roku od historii wampirzycy Selene i człowieka Michaela, który stanowi klucz w odwiecznym konflikcie między wampirami a lykanami. W sumie powstało pięć filmów kinowych, z których ostatni miał premierę w tym roku i okazał się finansową porażką. Jednak cały cykl zebrał na świecie ponad pół miliarda dolarów. Wiseman będzie producentem serialu, ponieważ w kinie czeka go wyreżyserowanie szóstej