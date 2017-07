"Venom" jak filmy Carpentera i Cronenberga?

Portal Variety postanowił porozmawiać z Sanfordem Panitchem , szefem należącego do Sony Columbia Pictures, które odpowiada za powstawanie komiksowych widowiskoraz z osobami, które mają je przygotować Rubenem Fleischerem Giną Prince-Bythewood . Dziennikarze chcieli poznać odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie:Jak się okazuje, Sony nie zamierza iść drogą Marvel Studios czy Lucas Films. Nie oddelegowano jednej osoby, która nadzorować będzie całe komiksowe uniwersum i tworzyć jedną wspólną całość. Wytwórnia stawia przede wszystkim na różnorodność i autonomię. Wszystkie filmy rozgrywać się będą w jednym świecie, ale każdy z nich będzie miał własny niepowtarzalny klimat.Jeśli chodzi o, to Sony planuje, by była to ciekawa wariacja na temat klasycznych motywów z horrorów. Fleischer porównuje losy bohatera do relacji Jekylla i Hyde'a: Brock i symbiot stanowią dwie niezależne istoty, które muszą nauczyć się koegzystować jako coś nowego – Venom. Z kolei Panitch zapowiada, że widowisko utrzymane będzie w klimatach filmów Johna Carpentera Z kolei Prince-Bythewood porównujedo takich klasyków kina jakczy. Bohaterkami mają być silne, lecz poharatane przez los kobiety. Są wrogami, ale potrzebują siebie, żeby przetrwać.Tyle deklaracje. Jaka będzie rzeczywistość, tego dowiemy się w przyszłym roku.