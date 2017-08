"Western" najlepszym filmem Nowych Horyzontów

3 2 1



W sobotnie popołudnie we Wrocławiu odbyła się gala wręczenia nagród 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty . Wielkim zwycięzcą okazał się obraz Niemki, Valeski Grisebach . Obraz miał swoją premierę w Cannes w sekcji Un Certain Regard.Publiczność za najlepszy film festiwalu uznało polską produkcję. Obraz wyreżyserował Norman Leto W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty przyznano również wyróżnienie. Powędrowało ono do rąk Danego Komljena , autoraKryty w tym roku byli zgodni z werdyktem jury. Nagrodę FIPRESCI, czyli Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, otrzymał bowiem również. Krytycy wyróżnili obrazNasze relacje z festiwalu znajdziecie TUTAJ