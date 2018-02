"Więzień labiryntu" pozostał liderem w kinach na świecie

Poza granicami USA nie doszło do powtórki z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych.nie oddał prowadzenia. Wygrał bez większych problemów, zarabiając. W 20 krajach świata widowisko znalazło się na pierwszych miejscach. Zadebiutowało na szczytach box office'ów w Meksyku (3,1 mln dolarów) i Niemczech (2,5 mln dolarów). Jednak w Chinach film stracił prawie 80% z wyniku otwarcia i wypadł z pierwszej trójki, zgarniając zaledwie 5,1 mln dolarów.Niespodziewanie na drugie miejsce awansował, którego weekendowe wpływy wyniosły. Spory udział w takim obrocie sprawy miały Chiny, gdzie musical wszedł właśnie do kin. Jego otwarcie wyniosło 5,4 mln dolarów (od premiery: 7,7 mln). Jednak w innych krajach też radzi sobie doskonale. Podczas szóstego weekendu pobytu w kinachawansował na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii (gdzie dodano specjalne pokazy w kinach IMAX), a także w Australii.Podium kompletuje. Widowisko powoli traci tempo, ale wciąż było w stanie zarobić w weekend. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły 501,3 mln dolarów. Jest to dziewiąta premiera 2017 roku, której udało się przekroczyć próg pół miliarda dolarów. Globalne wpływy wynoszą obecnie 855,7 mln dolarów. Tak więc 900 milionów jest w zasięgu ręki, choć wszystko zależeć będzie od Japonii, gdziezadebiutuje w kwietniu.Tymczasem w Chinach na pozycję lidera powróciło bollywoodzkie widowisko. Podczas tego weekendu wpływy wyniosły. Jest więc już tylko kwestią czasu, kiedy padnie granica 100 milionów dolarów (obecnie film ma 91,3 mln).Z koleizostał siódmym tytułem Pixara, którego globalne wpływy osiągnęły 700 milionów dolarów. W przekroczeniu granicy pomogły Szwecja i Norwegia, gdzie animacja miała właśnie premierę. W ciągu tygodniastanie się dziesiątą premierą 2017 roku z zagranicznymi wpływami w wysokości 500 mln dolarów. W ten weekend obraz zarobiłNa szóstym miejscu uplasował się chiński melodramat katastroficzny. Film zarobił(od premiery 12,9 mln dolarów).Z trudemosiągnęła jeszcze, głównie dzięki premierze we Włoszech.