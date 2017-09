"Wielkie kłamstewka" już na DVD

Nowy miniserial HBO z Reese Witherspoon Shailene Woodley o pozornie idealnym życiu na amerykańskich przedmieściach opowiedziany oczami trzech kobiet. Entuzjastycznie przyjęte przez widzów i krytykówsą już dostępne na DVD, tylko w salonach empik i na empik.comW spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey, w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zaślepione miłością matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Jakie kłamstwa kryją się za pozorami ich perfekcyjnego życia? Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane ( Shailene Woodley ) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline ( Reese Witherspoon ) i Celeste ( Nicole Kidman ) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą ( Laura Dern ). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.Siedmioodcinkowy miniserial HBO oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty o tym samym tytule przedstawia pełną emocji i czarnego humoru opowieść o zbrodni i krzywdzie. Produkcja w przewrotny sposób podejmuje temat mitu perfekcyjnego amerykańskiego życia i sprzeczności, jakie kryją się za misternie skonstruowanymi fasadami domów, małżeństw, przyjaźni. Niewielka społeczność napędzana jest plotkami i nierównościami finansowymi, sekretami i zdradami, które wpływają na relacje między małżonkami, rodzicami i dziećmi, przyjaciółmi i sąsiadami.Za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Jean-Marc Vallée (). Autorem scenariusza jest wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy David E. Kelley (seriale).- O "Wielkich kłamstewkach": zajrzyj za kulisy serialu dzięki ekskluzywnym wywiadom z ekipą i obsadą;- Sekrety odcinków prezentują reżyser Jean-Marc Vallée i scenarzysta David E. Kelley