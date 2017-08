"Wojna o planetę małp" z Oscarem dla najlepszego filmu?

3 2 1



Czyzasługuje na Oscary ? Jeśli spytacie szefów 20th Century Fox, to usłyszycie twierdzącą odpowiedź na to pytanie. Są oni tak bardzo o tym przekonani, że już planują olbrzymią kampanię w sezonie nagród, który właśnie się rozpoczął.Szefowie studia chcą, żebyzostała doceniona w kategoriach technicznych. Mają jednak nadzieję, że zostanie też zauważony ogólny kunszt artystyczny i widowisko znajdzie się wśród nominowanych w kategorii najlepszy film. Niektórym w 20th Century Fox marzy się nawet to, żebędzie pierwszym obrazem SF, który wygra w tej najważniejszej kategorii.Fox będzie również walczyć o docenienie Andy'ego Serkisa . W szczególności zależy im na nominacji do nagród Gildii Aktorów , ale będą przekonywać Akademię, by przyznali mu specjalne wyróżnienie za jego rolę Cezara.Studio skieruje kampanię przede wszystkim do nowych członków Akademii. Liczy, że odbiegają oni swoimi gustami i oczekiwaniami od stereotypowego wizerunku osób decydujących o Oscarach, co zwiększy ich szansę na osiągnięcie zamierzonych celów.Czy te ambitne plany spełnią się? O tym przekonamy się za pół roku.