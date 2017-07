"Wonder Woman" idzie po Oscara

3 2 1



Po entuzjastycznym przyjęciu przez krytyków oraz sukcesie w box office, Warner Bros wyznaczył kolejny cel dla. To Oscar.Studio rozważa ponoć dużą kampanię promocyjną na cały sezon nagród. Włodarze Warnera życzyliby sobie, żeby nominacje do Oscara trafiły przede wszystkim do producentów filmu, a także do reżyserki Patty Jenkins , która w 2004 roku cieszyła się ze statuetki dla Charlize Theron , grającej w jej filmiePodobna kampania nie jest oczywiście niczym zaskakującym. Na zbliżoną promocję oscarową mogły liczyć m.in.oraz. Największym sukcesem okazał się oczywiście Christophera Nolana z ośmioma nominacjami i dwoma statuetkami - za montaż dźwięku oraz pośmiertnie dla Heatha Ledgera , odtwórcy roli Jokera.Przypomnijmy, że do tej pory tylko cztery kobiety w całej historii kina otrzymały nominacje do Oscara dla najlepszej reżyserki. Były to Lina Wertmuller ), Jane Campion ), Sofia Coppola ) i Kathryn Bigelow ). Przy czym jedynie ta ostatnia nagrodę zdobyła.A Wy, chcielibyście zobaczyć w tym towarzystwie Patty Jenkins ? Iwśród najlepszych filmów?