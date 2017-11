"Wonder Woman" najbardziej dochodowym "origin story" w historii

bije kolejny rekord - tym razem najbardziej dochodowej, superbohaterskiej genezy ("origin story") w historii kina.Film Patty Jenkins zarobił już na świecie 821,74 miliona dolarów, bijając 0,4 miliona rekord należący do tej pory do Sama Raimiego . Przypomnijmy również, że przygody Diany Prince są również drugim najbardziej kasowym filmem tego roku w USA (po) oraz najbardziej dochodowym obrazem z DCU w Stanach Zjednoczonych.Kontynuacjatrafi do kin 13 grudnia 2019 roku. W tytułowej roli powróci oczywiście Gal Gadot . Stanowisko reżyserki dostała ponownie Jenkins . Nieoficjalnie mówi się, że akcja sequela ma się rozgrywać w latach 80. Księżniczka Diana stanie do walki z Sowietami w ostatnich dniach Zimnej Wojny.