"Wspomnij Phlebasa" zostanie zekranizowane

Amazon Studios rozbudowuje bibliotekę produkcji z szeroko pojętej fantastyki. Właśnie ogłosiło plany realizacji serialuBędzie to ekranizacja klasycznej powieści SF Iana M. Banksa wydanej w Polsce pod tytułem. Stanowi ona pierwszą część cyklu "Kultura", który składa się z 10 tomów.W galaktyce szaleje straszliwa wojna. Zagłada dosięga księżyce, planety, orbitale, a nawet gwiazdy. Giną miliardy rozumnych istot. Idrianie walczą za wiarę. Kultura o moralne prawo do istnienia. Tam, gdzie stawką są zasady, nie ma miejsca na litość. Losy konfliktu spoczywają w rękach jednego z ostatnich metamorfów; od wyniku jego straceńczej misji zależy przyszłość wszechświata.Serial dla Amazonu wyprodukuje należące do Brada Pitta studio Plan B. Scenariusz przygotuje Dennis Kelly ).