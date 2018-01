"Wszystkie pieniądze świata" już w księgarniach

zostały wydane po raz pierwszy w 1995 roku, prawie 20 lat po zajściach ukazanych w filmie, pod oryginalnym tytułem. Pearson nakreśla w książce prawdziwą historię rodziny amerykańskiego potentata naftowego – Jeana Paula Getty'ego, uświadamiając jak zgubnym sojusznikiem może być fortuna.Jean Paul Getty I, senior rodu, to uosobienie amerykańskiego snu. Zmysł i odpowiednie decyzje pozwoliły mu zbudować ogromną fortunę. Jednak wszystko ma swoją cenę, nawet bycie nieprzyzwoicie bogatym. Za ten przywilej rodzina Gettych musiała drogo zapłacić. Ale po kolei...Twórca fortuny, Jean Paul Getty I, dzięki dobrym inwestycjom w pola naftowe w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej został najbogatszym żyjącym Amerykaninem. Mógł sobie pozwolić na każdą zachciankę, lecz był tak skąpy, że we własnym domu zainstalował płatny telefon. Wielbiciel pięknych kobiet i dzieł sztuki, pięciokrotnie żonaty.Jego syn, Jean Paul Getty II szybko zrezygnował z pracy w rodzinnej firmie i wybrał la dolce vita - wystawne życie lekkomyślnego imprezowicza, mając u boku "nową", młodą i piękną żonę, dzielącą jego pasje. Organizator głośnych przyjęć, na których alkohol lał się strumieniami, a narkotyki dodawano do wszystkich potraw.Zostawiony pod opieką matki w Rzymie, Jean Paul Getty III, wyrasta na niepokornego nastolatka. W wieku szesnastu lat porywa go włoski gang dla okupu w wysokości siedemnastu milionów dolarów. Jednak senior rodu nie jest skłonny zapłacić takiej sumy. Uważa, że jeśli da chociaż centa, wkrótce zostaną porwane wszystkie jego wnuki. Długie negocjacje kończą się, gdy okup osiąga kwotę... możliwą do odpisania od podatków.to świetnie napisana biografia rodziny Gettych, w której autor, nie pierwszy raz poruszający się w świecie wielkich pieniędzy i ich deprawującej mocy, przedstawia powstanie wielkiej fortuny oraz pokazuje, jak dotknęła i naznaczyła ona kolejne pokolenia rodu. Pełna wyrazistych charakterów, gorzkich waśni i nieoczekiwanych zwrotów, to przykuwający wgląd w życie super bogaczy.Film Ridleya Scotta pokazuje urywek tej historii, koncentrując się na najbardziej sensacyjnym wątku – porwaniu Jeana Paula Getty'ego III. W jego obsadzie pojawili się nominowani do Złotego Globu świetni Michelle Williams Christopher Plummer (również nominacja do Oscara), a partneruje im Mark Wahlberg . Nominację do Złotego Globu otrzymał także sam reżyser. Scenariusz na podstawie książki napisał David Scarpa O autorze: John Pearson to urodzony w 1930 roku brytyjski pisarz. Jest autorem kilku dzieł prozy fabularnej, jednak jego centrum zainteresowań to głównie literatura faktu. W latach 60-tych był asystentem Iana Fleminga w "The Sunday Times". Współpraca ta zainspirowała go do napisania biografii słynnego "ojca" Jamesa Bonda. Pearson pisał między innymi o świecie wielkich pieniędzy, władzy i przestępczości. Jego dzieła inspirowały już wcześniej twórców małego i dużego ekranu (reż. Brian Helgeland miniserial TV). Weautor pokazuje nam, że pieniądze nie zawsze przynoszą szczęście.Książka już w księgarniach!