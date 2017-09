"Złoty Krąg" zdominował świat

To był kolejny udany weekend dla 20th Century Fox. Po raz drugi z rzędu widowisko tej wytwórni znalazło się na szczycie naszego zestawienia.trafił w ubiegłym tygodniu do kin w 64 krajach, z czego w 55 zajął pierwsze miejsce. W weekend film zarobił około, a od środowej premiery na koncie ma 61,2 mln dolarów. Jest to wynik o 63% lepszy od tego, co osiągnęły w tych samych krajach na otwarcieNajlepszy rynkiem dlaokazała się – co nie jest szczególnym zaskoczeniem – Wielka Brytania. W pięć dni film zarobił tam 11,1 mln dolarów. Świetnie poradził sobie również w: Rosji (6 mln), Tajwanie (4,8 mln – drugie najlepsze otwarcie Foxa wszech czasów), Australii (4,4 mln), Indonezji (3,3 mln – trzecie najlepsze otwarcie Foxa wszech czasów) i Malezji (2,8 mln – drugie najlepsze otwarcie Foxa wszech czasów).Na drugiej pozycji utrzymał się horrorz wynikiem. Było to możliwe dzięki premierze we Francji, gdzie od środy film zarobił 6,3 mln dolarów. Jest to najlepszy start w tym roku produkcji Warner Bros. w tym kraju. W Argentyniezdobyło 4,1 mln dolarów, co jest najlepszym otwarciem horroru w całej historii box office'u w tym kraju. Zagraniczne wpływy przekroczyły w weekend 200 milionów dolarów (obecnie 211,7 mln). Zaś globalnie zbliżają się do 500 milionów (obecnie 478 mln).Lider sprzed tygodnia –– tym razem znalazł się na miejscu trzecim. Widowisko zarobiło w weekend. Prawie cała kwota (18,3 mln) pochodzi z Chin, gdzie w poniedziałek padnie 100 milionów dolarów. Dzięki Chinom zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 325,4 mln, a globalne – 471,7 mln dolarów.Co najmniejzarobił w ten weekend. Kwota zapewne jest wyższa, ponieważ comScore nie posiada danych ze wszystkich rynków. Obraz zadebiutował w ostatni piątek w Chinach i zdołał zająć w weekend drugie miejsce z wynikiem 13,6 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka animacja Warner Bros.. Film zadebiutował w 37 krajach, ale nie osiągnął znaczących wyników. Weekendowe wpływy wyniosły, a od środowej premiery na koncie ma 10,5 mln dolarów. Najlepszym rynkiem okazała się Rosja, skąd pochodzi 1,7 mln dolarów. W Niemczech obraz zarobił 1,4 mln dolarów. Mimo szkolnej przerwy, w Australii animacja zarobiła tylko 800 tys. dolarów. Tyle samo pochodzi z Polski, gdzie film był numerem jeden. Za tydzień animacja powinna poradzić sobie lepiej, ponieważ w najbliższych dniach wejdzie do kin w Korei Południowej, Brazylii i Meksyku.