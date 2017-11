"Zły" Tyrmanda trafi w końcu na ekran kinowy?

Nowe wieści w sprawie ekranizacji powieści Leopolda Tyrmanda . Studia PMPG Polskie Media i Water Color Studio oraz Matthew Tyrmand podpisali list intencyjny o współpracy przy realizacji filmu na podstawie kultowej książki.Obecnie trwają - nadzorowane przez Sławomira Jóźwika - prace nad scenariuszem, który ma być wierny literackiemu pierwowzorowi., mówi jeden z producentów, Michał Maciej Lisiecki.Zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2018 roku, a premiera planowana jest na przełom 2019 i 2020, w przededniu 65. rocznicy wydania książki.Budżet filmu ma wynosić 20 milionów złotych, co uczyniłoby go jednym z dziesięciu najdroższych polskich filmów w historii. Dla porównania:kosztowało 75 milionów, a- 24.Parę lat temu nad ekranizacjąpracował Xawery Żuławski . Projekt nie doszedł jednak do skutku.