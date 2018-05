"Zabójcza broń" powróci, ale bez Clayne'a Crawforda!

Serialowy Roger Murtaugh dostanie nowego partnera. Stacja FOX na dzień przed ogłoszeniem jesiennej ramówki oficjalnie podała, że trzeci sezonpowstanie. W obsadzie zabraknie jednak grającego jedną z głównych ról Clayne'a Crawforda Nową postać zagra Seann William Scott . Szczegóły nie są na razie znane. Dla gwiazdy cyklubędzie to pierwsza duża rola serialowa w karierze.Stacja FOX odpowiedzialna jest za kilka szokujących serialowych decyzji, ale nie za tę. W tym przypadku o losie Crawforda przesądził producent - Warner Bros. TV. Wszystko z powodu zachowania aktora na planie serialu, które ponoć było nie do zniesienia. Miał był ciężki we współpracy i konfliktowy. Przez niego w połowie realizacji jednego z odcinków odszedł reżyser. Kiedy sam stanął za kamerą, naraził zdrowie Damona Wayansa . Sytuacja stała się krytyczna i groziła odejściem z serialu wystarczającej liczby osób, by serial został skasowany. Crawford publicznie przyznał się do tego, że sprawiał problemy, choć jednocześnie starał się wyjaśnić motywy swojego zachowania. Publicznie przepraszał i wyrażał nadzieję na to, że otrzyma szansę. Po ogłoszeniu decyzji o jego usunięciu z serialu, aktor na Instagramie opublikował ten oto post:Fani postaci Martina Riggsa tłumnie wyrazili swoje poparcie dla aktora.