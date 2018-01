"Zabójstwo Versace: American Crime Story" od 18.01 na FOX

) wraca z kolejnym sezonem. Tym razem producent postanowił opowiedzieć historię zabójstwa słynnego projektanta mody Gianniego Versace , który został zastrzelony przez seryjnego mordercę Andrew Cunanana przed bramą swojej posiadłości w Miami Beach w lipcu 1997 roku. Scenariusz oparty został na książce "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History" napisaną przez Maureen Orth.Mimo że od tragicznego wydarzenia minęło ponad 20 lat, świat nie zapomniał, kim był Gianni Versace i co po sobie pozostawił. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych, lubianych przez gwiazdy, docenianych projektantów mody. Jego projektami zachwycali się George Michael Elton John , a jedną z jego najlepszych przyjaciółek była Księżna Diana.W dniu zabójstwa, 15 lipca 1997 roku chwilę po godz. 8 rano, największe stacje informacyjne przerwały ramówki, aby nadawać relację na żywo. Niektóre z nich trwały nawet 24 godziny. W tym dniu świat zamarł, a każdy zastanawiał się, jakie motywy miał Cunanan? Jak się później okazało, Versace był ostatnią, piątą ofiarą mordercy. Do tej pory sprawy nie wyjaśniono. Przede wszystkim dlatego, że Cunanan kilka dni później popełnił samobójstwo, a jego ciało znaleziono kilka kilometrów od posiadłości projektanta na prywatnej łodzi mieszkalnej. Wiemy tylko tyle, że miał obsesję na punkcie bogactwa, celebrytów, a sam chciał dostać się do elity i obracać się w jej towarzystwie.W serialu obok Edgara Ramireza ), który wciela się w Gianniego Versace , zobaczymy także Penelopę Cruz ) jako Donatellę Versace , piosenkarza Rickyego Martina w roli Antonio DAmico, partnera projektanta, a także Darrena Crissa ), który wcielił się w Andrew Cunanana.Jak wyglądało bogate życie projektanta mody? Czy coś łączyło Andrew Cunanana z Giannim Versace? Jak wyglądało śledztwo w tej sprawie?Premieraodbędzie się w czwartek 18 stycznia o godz. 22:00 tylko na FOX!