"Zaczarowana 2" będzie miała całą masę piosenek

Od kilku lat informujemy, że w przygotowaniu jest kontynuacja przeboju Disneya. Jednak ostatnie newsy pochodzą z 2015 roku, kiedy to pisano, że projekt zyskał nowy tytuł -. Jak się jednak okazuje, film nie trafił do kosza.O obrazie opowiedział ostatnio jego reżyser Adam Shankman . Ujawnił, że scenariusz filmu jest już prawie gotowy. Powinien zostać przekazany wytwórni do akceptacji w przeciągu kilku najbliższych tygodni.Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie piosenek. A tych ma być wdużo więcej niż w oryginale. Będą również sekwencje animowane. Tych ma być mniej więcej tyle samo, ile było wOryginał był opowieścią o księżniczce, która wyrzucona przez złą macochę ze swojego baśniowego świata, musi stawić czoła współczesnej rzeczywistości. Przerażona życiem, w którym nie zawsze wszystko dobrze się kończy, poszukuje sposobu, by powrócić do dawnego życia. Jednak kiedy poznaje pewnego prawnika i zakochuje się, już nic nie jest tak oczywiste jak dawniej.Szczegóły fabułynie są na razie znane. Shankman potwierdził jedynie, że akcja rozgrywać się będzie 10 lat po zakończeniu, a Giselle będzie musiała skonfrontować się z rzeczywistości kryjącą się za stwierdzeniem zamykającym każdą baśń – "i żyli długo i szczęśliwie".