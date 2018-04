"xXx 4" w drodze na ekran

W grudniu tego roku mają rozpocząć się zdjęcia do czwartej częściW głównej roli powróci Vin Diesel Za kamerą stanie D.J. Caruso , reżyserktóra w ubiegłym roku zarobiła na całym świecie 346 milionów dolarów.Produkcją filmu zajmie się firma The H Collective, która odkupiła prawa do markiod Revolution Studios. Szefostwo nie ukrywa, że nowa odsłona powstanie głównie z myślą o chińskiej publiczności. To właśnie za Wielkim Muremsprzedała się najlepiej.Bohaterem" jest miłośnik sportów ekstremalnych Xander Cage ( Diesel ). Mężczyzna zostaje zwerbowany przez amerykański wywiad, dla którego podejmuje się kolejnych nieprawdopodobnych zadań.