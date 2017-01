Łowca zombie w młodzieżowym dramacie

) dołączył do obsady młodzieżowego dramatuFilm będzie ekranizacją książki Becky Albertalli. Jest to historia nastolatka, który ukrywał, że jest gejem. Kiedy jeden jego mail trafił do niewłaściwego adresata, grozi mu, że wszyscy poznają jego sekret.w obsadzie znalazł się wcześniej Nick Robinson . Autorami scenariusza są Isaac Aptaker Elizabeth Berger . Za kamerą stanie Greg Berlanti ). Całość powstanie dla Fox 2000.