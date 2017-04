ŚWIATOWY BO: "Szybcy i wściekli 8" z rekordowym otwarciem

Jeszcze przed weekendem analitycy spodziewali się, że ósma częśćzarobi na dzień na całym świecie około 400 milionów dolarów. Rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania - w ciągu trzech pierwszych dni film zarobił 532,5 mln! To rezultat o 2,5 mln lepszy od dotychczasowego rekordzisty otwarcia, czyliCo ciekawe, to nie Stany Zjednoczone, lecz Chiny dołożyły najwięcej do tej astronomicznej kwoty. Wpływy z tamtejszych kin wyniosły aż 190 milionów dolarów. To kolejny rekord - żaden inny film nie otworzył się równie wysoko za Wielkim Murem. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że o ile w pozostałych państwach kiniarze oddają hollywoodzkim wytwórniom 50% z ceny biletu, w Chinach zwrot wynosi zaledwie 25%.Wpływyz innych zagranicznych krajów wydają się śmiesznie niskie w porównaniu z azjatyckimi zarobkami. Meksykańscy widzowie zostawili w kasach kin 17,8 mln., brytyjscy - 17 mln, a rosyjscy - 14,1 mln. Widowisko bardzo dobrze poradziło sobie w Imaksach, zgarniając na całym świecie 31,1 mln. To czwarte najlepsze otwarcie w historii tej firmy.Na drugim miejscu zagranicznego box office'u znalazła się animacja DreamWorksaWyświetlany w 61 krajach obraz zarobił w miniony weekend 36,6 mln dolarów. W sumie na jego koncie znajduje się 171,1 mln.Najniższa pozycja na podium przypadłaz 22 milionami. Poza USA baśń Disneya "przytuliła" w sumie 588,4 mln dolarów. Jeśli dodamy do tego wpływy z amerykańskich kin, uzbiera się ponad miliard dolarów.Za podium znalazły sięorazPierwszy tytuł w świąteczny weekend wyciągnął z portfeli widzów 16,4 mln $ (łączny wynik: 70,3 mln). Drugi - 7.9 mln (115,1 mln).