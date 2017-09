Święto strachu, przemocy i szaleństwa

Gościem specjalnym jest Julius Ramsay , reżyser seriali, twórca dwukrotnie nominowany do Primetime Emmy . Specjalnie na Splat!FilmFest przyjeżdża ze swoim mrocznym thrillerem, którego światowa premiera miała miejsce na Los Angeles Film Festival w tym roku.Filmy podzielone są na bloki tematyczne. Najbardziej przerażające i brutalne tytuły są w dziale STRACH i TERROR, m.in.o parze kochanków psychopatów,inspirowany australijskim kinem eksploatacji, czy przedpremierowy pokaz, wstrząsającego survival horroru z wątkami wojny i terroryzmu.Sekcja GIRL POWER zawiera filmy dające w kość stereotypom przedstawiania kobiet w horrorze, jakw tarantinowskim stylu, bardzo dziewczyńskiei rape and revenge thriller. W bloku WTF znajdują się rzeczy wyjątkowo osobliwe, w tym najohydniejszy film świata – Sundance Film Festival 2017 ). Nie brakuje też krwawych, inteligentnych komedii w dziale STRASZNIE ŚMIESZNIE, jako pracownikach korporacji ( Steven Yeun ) czynawiązujący do kultowych horrorów lat 80. Sekcja CULT CLASSICS umożliwia obejrzenie na dużym ekranie horrorów kultowych i przegląd dzieł Andrzeja Żuławskiego . Po słynnymz widzami spotka się reżyser Xawery Żuławski , by porozmawiać o twórczości ojca.Splat!FilmFest to także wykłady, na których na pewno nikt nie zaśnie. Będzie można usłyszeć o rynku kaset VHS w Polsce okresu transformacji, klaunach, wizerunku kobiety w horrorze oraz o twórczości Wesa Cravena . Nowością na festiwalu jest sekcja DLA DZIECI, a w niej poddana rekonstrukcji cyfrowej. Poza tym seans niespodzianka, spotkanie ze Stefanem Dardą, impreza w klimatach synthwave i Nagrody Publiczności przyznawane w 6 kategoriach: dla najstraszniejszego, najbardziej szokującego i najlepszego filmu oraz dla najlepszego reżysera, za najlepszy scenariusz i efekty specjalne.Uwaga, będzie strasznie, brutalnie i bezkompromisowo.