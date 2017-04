Światowa premiera "Geniusza" 23 kwietnia na National Geographic

Jego dokonania naukowe nadal budzą podziw, ale niewiele osób wie, w jaki sposób Albert stał się Einsteinem, i ma świadomość tego, że ta ikona nauki XX wieku miała niezwykle burzliwe życie prywatne. Międzynarodowa premiera nowej, 10-odcinkowej antologii filmowej National Geographic pt., przedstawia sylwetkę i osiągnięcia naukowe późniejszego noblisty, a także ukazuje jego ludzkie oblicze i skomplikowane, pełne namiętności związki. W rolę naukowca we wczesnej młodości wcielił się Johnny Flynn , zaś dojrzałego Einsteina zagrał zdobywca Nagrody Akademii Filmowej Geoffrey Rush . Producentami wykonawczymi serialu są laureaci Nagrody Akademii Filmowej za– ALBERT EINSTEIN –Serialjest zapisem kolejnych etapów życia Einsteina – począwszy od lat młodości, kiedy przyszły noblista jest obdarzonym niezwykłą wyobraźnią zbuntowanym nastolatkiem, poprzez trudne początki kariery naukowej, aż po zdobycie światowej sławy, jaką przyniosła mu teoria względności. W kolejnych odcinkach serialu poznamy także kulisy burzliwego życia uczuciowego Einsteina i jego skomplikowanych prywatnych relacji. Produkcja powstała na podstawie głośnej biografii autorstwa Waltera Isaacsona pt. "Einstein. Jego życie, jego wszechświat". Tłem akcji serialu są niespokojne czasy, na które przypadają dwa światowe konflikty. W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie, coraz większej inwigilacji prowadzonej przez obce agentury i potencjalnej wojny atomowej, Einstein staje przez wielkim dylematem, mając świadomość, że jego życie może być zagrożone.– ALBERT EINSTEIN –Akcja serialu rozpoczyna się, kiedy Albert Einstein ( Flynn ) jest jeszcze zbuntowanym nastolatkiem, sprzeciwiającym się planom ojca. Chłopak rzuca szkołę w Niemczech i ubiega się o przyjęcie na politechnikę w Szwajcarii. Po zakończeniu związku ze swoją pierwszą miłością Marie Winteler ( Shannon Tarbet ), Albert nawiązuje kolejne romanse i rozpoczyna swoją wielką przygodę z fizyką teoretyczną. Jego uwagę zwraca tajemnicza i zamknięta w sobie studentka wydziału fizyki Mileva Marić ( Samantha Colley ). Ich namiętny romans nie podoba się jednak władzom uczelni i kończy się nieplanowaną ciążą. Albert i Mileva są zmuszeni zrezygnować ze swoich marzeń o wielkiej karierze naukowej. Za namową przyjaciela Michele Besso ( Seth Gabel ) Einstein niechętnie przyjmuje posadę urzędnika w biurze patentowym. Pomimo przeszkód, Albert stara się zaistnieć w środowisku akademickim i publikuje jednego roku aż pięć przełomowych prac naukowych. Jego teorie błyskawicznie zwracają uwagę pewnego znanego naukowca dr. Philippa Lenarda ( Michael McElhatton ), który w przyszłości stanie się jego najbardziej zagorzałym przeciwnikiem.W przededniu I wojny światowej małżeństwo Einsteina zaczyna się rozpadać, a Albert wdaje się w romans ze swoją siostrą cioteczną Elsą ( Emily Watson ). Dynamiczna sytuacja polityczna sprawia, że naukowiec nawiązuje kontakty z zaangażowanymi w politykę naukowcami, co staje się zarzewiem konfliktu z jego przyjaciółmi i dotychczasowymi współpracownikami, m.in. Fritzem Haberem ( Richard Topol ) i Maxem Planckiem ( Ralph Brown ). Einstein wykazuje się bezkompromisową postawą moralną i nie chce wspierać Niemiec w przygotowaniach do kolejnego światowego konfliktu.– ALBERT EINSTEIN –Po zakończeniu wojny teoria względności zaczyna cieszyć się uznaniem, a Einstein ( Geoffrey Rush ) jest uważany za naukowy autorytet. Elsa (Watson) przewiduje, że Albert zdobędzie międzynarodową sławę, i nalega na zalegalizowanie ich związku, by uniknąć niepotrzebnego skandalu. Einstein walczy z Milevą o rozwód i powoli zaczyna docierać do niego, co oznacza rozgłos. Po trudnej rozmowie z Raymondem Geistem ( Vincent Kartheiser ), pracownikiem amerykańskiego konsulatu w Berlinie, udaje mu się uciec z ogarniętych antysemityzmem Niemiec i znaleźć schronienie w Stanach Zjednoczonych.Einstein zamieszkuje w Princeton w stanie New Jersey i zaczyna wykładać na lokalnym uniwersytecie, jednak i tam otacza go coraz więcej wrogów. Źródłem dodatkowych problemów stają się dla niego trudne relacje z dziećmi i wnukami oraz przelotny romans z rosyjską agentką Margaritą Konenkovą ( Ania Bukstein ). To nierozważne posunięcie daje J. Edgarowi Hooverowi ( T.R. Knight ) pretekst do rozpoczęcia prywatnej wojny, której celem jest zdyskredytowanie Einsteina. W tym samym czasie naukowiec staje przed największym w swoim życiu wyzwaniem - jest zmuszony odrzucić wyznawany od wielu lat pacyfizm w nadziei, że jego dokonania udaremnią snute przez Hitlera plany podbicia Europy.Jego życie w Ameryce nie jest łatwe, ale przed śmiercią Einstein znajduje nadzieję i inspirację w młodej dziewczynie, której tłumaczy otaczający ich świat. Jak sam powiedział kiedyś: "Najważniejsze to ciągle kwestionować. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny".Zdjęcia do serialu nakręcono w czeskiej Pradze, gdzie Einstein mieszkał i wykładał na początku swojej naukowej kariery. W produkcji ukazane zostaną również sylwetki wielkich naukowców początku XX wieku, a wśród nich m.in. Piotra Curie i Marii Skłodowskiej-Curie, Wilhelma Roentgena, Carla Junga i Wernera Heisenberga.Światowa premiera serialuodbędzie się na antenie National Geographic w 171 krajach i 45 wersjach językowych. Serial został wyprodukowany przez wytwórnię Fox 21 Television Studios we współpracy ze spółką Imagine Television i OddLot Entertainment. Producentami wykonawczymi są Gigi Prizker oraz zdobywcy Nagrody Akademii Filmowej Brian Grazer Ron Howard , który po raz pierwszy stanął za kamerą serialu fabularnego.- premiera w niedzielę 23 kwietnia o godz. 21:30 na National Geographic.