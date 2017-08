Światowa premiera "Michael Jacksons Thriller 3D" w Wenecji

Organizatorzy festiwalu w Wenecji ogłosili już program tegorocznej imprezy. Okazuje się jednak, że nie był on kompletny. Właśnie ujawniono kolejne tytuły.Fanów Michaela Jacksona z całą pewnością ucieszy, że w końcu światło dzienne ujrzy. Jak wynika z tytułu, będzie to trójwymiarowa wersja słynnego teledysku/krótkometrażówki. Cyfrowe odświeżenie obrazu i dźwięku oraz konwersja do trzech wymiarów zostały dokonane pod bacznym okiem reżysera oryginału Johna Landisa Poza konkursem zostanie również zaprezentowany w Wenecji najnowszy film Johna Woo . Jest to remake japońskiego kryminałuFestiwal w Wenecji wystartuje 30 sierpnia.