Światowy box office: "Jumanji" hitem za Wielkim Murem

Tak jak w USA w światowym box offisie po kilku tygodniach dominacjina czoło wysunęło się. Widowisko Sony zarobiło w ten weekend 81 milionów dolarów.Co ważne, połowa tej kwoty pochodzi z chińskich kin. W miniony weekend film Jake'a Kasdana świetnie poradził sobie również na Filipinach, w Malezji, Brazylii, Peru i Kolumbii. W sumie na jego zagranicznym koncie znajdują 383 miliony dolarów.Reszta podium należała do produkcji nakręconych za Wielkim Murem. Pozycja nr 2 przypadłaz utargiem w wysokości 25,4 mln $ (łączny wynik: 272,2 mln). Z kolei na trzecim miejscu wylądowała premiera: dramat(21,5 mln $).Za podium znalazły się ex aequoorazz utargiem na poziomie 19 milionów dolarów. Animacja Pixara zarobiła do tej pory poza USA 425,2 mln. W przyszły tygodniu producenci mogą liczyć na kolejny zastrzyk gotówki - ich dzieło trafi bowiem do kin w Wielkiej Brytanii.awansował właśnie na 10. miejsce największych kasowych przebojów wszech czasów. Po pięciu tygodniach od premiery wpływy filmu z kin na całym świecie wynoszą 1,265 mld dolarów. Warto nadmienić, że w analogicznym okresie czasumogło pochwalić się rezultatem lepszym o ponad 30%