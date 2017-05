Żeński spin-off "Spider-Mana" ma już reżyserkę

Kinowe uniwersum Marvela w wytwórni Sony rośnie w tym tygodniu jak na drożdżach. Dopiero co studio ujawniło, kto zagra tytułowego bohatera widowiska, a już otrzymujemy nowe szczegóły dotyczące, czyli filmu o przygodach Silver Sable i Black Cat.Jak podaje portal Deadline, Sony zatrudniło właśnie reżyserkę projektu. Angaż otrzymała Gina Prince-Bythewood , która niedawno skończyła kręcić odcinek pilotowy serialu Marvela dla stacji Freeform. Naniesie również poprawki na scenariusz, który przygotował Christopher Yost ). Jak więc widać, Sony postanowiło przy tym projekcie posiłkować się osobami, które sprawdziły się w pracy z Marvel Studios.Black Cat to popularna postać z komiksów o Człowieku-Pająku, którą Sony zamierzało wykorzystać w poprzedniej wersji kinowego uniwersum. Postać została wprowadzona w, gdzie zagrała ją Felicity Jones . Black Cat, czyli Felicia Hardy, to bohaterka stworzona przez Marva Wolfmana i Keitha Pollarda, która pojawiła się w komiksach w 1979 roku. Córka słynnego włamywacza po traumatycznych wydarzeniach na studiach postanowiła pójść w ślady ojca. Przez pewien czas była związana emocjonalnie ze Spider-Manem.Silver Sable do tej pory nie pojawiała się w aktorskich filmach o Człowieku Pająku. Postać stworzyli Tom DeFalco i Ron Frenz. Jej komiksowy debiut przypadł na rok 1985. Jest najemniczką specjalizującą się w polowaniu na zbrodniarzy wojennych. Świetnie sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i przy użyciu wszelkiego rodzaju broni.Na razie nie wiadomo, kiedy widowisko trafi do kin.