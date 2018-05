Że co? Weinstein chciał 2-godzinnego "Władcy Pierścieni"!

3 2 1



Czy wyobrażacie sobie całegojako jeden, dwugodzinny film? Dziś jest to nie do pomyślenia, ale właśnie takie były plany Harveya Weinsteina , do którego należały w latach 90. prawa do ekranizacji kultowej trylogii Tolkiena Pierwotnie Peter Jackson pracował naddla studia Miramax. Na początku planował zamknąć historię w dwóch częściach. Jednak dla Harveya Weinsteina to i tak było za dużo. Producent chciał radykalnego podejścia i żądał jednego, dwugodzinnego filmu. Peter Jackson nie chciał się na to zgodzić. Weinstein był ponoć wściekły. Oskarżał Jacksona o to, że zmarnował 12 milionów dolarów. Groził reżyserowi zwolnieniem. Twierdził, że wystarczy, że strzeli palcami, a zastąpi go Quentin Tarantino albo John Madden . Obaj reżyserzy sporo w tym czasie zawdzięczali braciom Weinstein Jednoczęściowa wersjabyłaby filmem, w którym fani prozy Tolkiena nie odnaleźliby dzieła mistrza. Do kosza miała trafić bitwa o Helmowy Jar oraz Balrog. Nie byłoby też Faramira, zamiast tego Boromir miałby siostrę - Eowyn. Weinstein nie był też szczególnie przywiązany do postaci Sarumana i gdyby zaszła taka potrzeba, to i jego też chciał usunąć z widowiska. Fran Walsh postawili sprawę na ostrzu noża i zagrozili, że prędzej spalą swój scenariusz i wrócą do kręcenia skromnego kina, niż ugną się pod żądaniami Weinsteina . Pracujący nad projektem producent Ken Kamins zdołał przekonać Weinsteina , by pozwolił sprzedać Jacksonowi Walsh scenariusz innemu studiu.Jak wiemy, tak się też stało. Projekt przejęło New Line Cinema, które wyprodukowało przebojową trylogię. Tymczasem na konto Weinsteina powędrował procent od zysków.Wszystkie te rewelacje ujawnia Ian Nathan w nowej książce "Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth".