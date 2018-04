Życie to nie jest love story!

28 marca w księgarniach pojawiła się najnowsza książka autorstwa Holly Bourne. Jest to zabawna i przewrotna historia o tym, co zdarza się tylko w filmach.Miłość przestała interesować Audrey, od kiedy z powodu ojca jej matka przeszła załamanie nerwowe. By odciąć się od rodzinnych problemów dziewczyna zatrudnia się w kinie. Tam poznaje niedoszłego filmowca Harry'ego. Nikt nie spodziewa się, że Audrey i Harry zakochają się w sobie tak szybko i szaleńczo.Jednak ich uczucie nie sprawi, że wszystko pójdzie jak z płatka. Niestety prawdziwa miłość nie zawsze jest taka, jak w filmach...Najwspanialsza historia miłosna nie opowiada o pocałunkach w śniegu czy pożegnaniach na lotnisku. Opowiada o cierpieniu, zakłopotaniu, nadziei i zdziwieniu, a przy tym zakazuje tandetnych frazesów. Oraz o zombie... Holly Bourne mierzy się z prawdziwą miłością w swojej przezabawnej i przejmującej powieści.Książka "To zdarza się tylko w filmach" dostępna w salonach empik i na empik.com