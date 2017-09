1... 2... 3... startuje 4. Festiwal Filmowy Kino Dzieci!

Zanim festiwal zacznie się na dobre, jeszcze w piątek odbędzie się pierwsze wydarzenie specjalne w ramach "Kino Dzieci o wychowaniu", przeznaczone dla rodziców, edukatorów i nauczycieli. Wykład w kinie Muranów o sposobach skutecznej komunikacji z dziećmi i szukaniu odpowiedzi na pytanie: kim są i czego potrzebują od nas, dorosłych, poprowadzi Dušanka Kosanović – psycholożka, trenerka, terapeutka, szefowa FamilyLab Chorwacja. Wydarzenie powstało we współpracy z Familylab Polska, fundacją popularyzującą metody wychowawcze Jespera Juula, wybitnego duńskiego pedagoga.Festiwal oficjalnie otworzy projekcja filmuw Kinie Muranów. Gośćmi uroczystego otwarcia będą dziecięcy aktorzy, odtwórcy głównych ról Marieke i Storma, czyli Juna de Leeuw Davy Gomez . Zobaczyć aktorów z wielkiego ekranu, którym można zadać pytanie, to wielkie przeżycie dla każdego dziecka. Szansa na spotkanie aktorów z filmurównież następnego dnia, tym razem w Kinotece po seansie o 12:15.W niedzielę o 15:30 w Kinie Muranów projekcja, które w miniony piątek zadebiutowały w kinach. Po filmie spotkanie z reżyserką Martą Karwowską, producentką Agnieszką Dziedzic oraz młodymi aktorami Hanną Hryniewicką i Jakubem Janotą-Bzowskim – filmowymi Julką i Olkiem.W sobotę 23 września, po seansie filmuw Kinie Muranów z sekcji Ahoj! Kino czeskie, dzieci czeka krótka i kolorowa lekcja języka przygotowana przez Czeskie Centrum w Warszawie. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Natomiast po seansach filmu Niedoparki w niedzielę i poniedziałek (24 i 25 września), spotkanie i kreatywne warsztaty plastyczne z tworzenia własnych skarpetkowych bohaterów z czeską reżyserką Galiną Miklínovą 23 września organizatorzy przygotowali także bogaty program dla nauczycieli: seminarium "Dorosły jak latarnia morska", seans filmu, a po nim spotkanie z reżyserką i producentką filmu, a także warsztaty metodyczne na temat wykorzystania filmów dla dzieci w praktyce szkolnej. W niedzielę 24 września w Kinotece, po zestawie krótkich metraży dla najmłodszych widzów (4+) Wielka przygoda małej linii i inne filmy krótkie, odbędą się warsztaty beatboxu dla dzieci z Patrykiem Tik Takiem Matelą. Tego samego dnia w Muranowie, pierwszy wykład przygotowany przez Uniwersytet Dzieci Planeta Ziemia – najcenniejszy skarb, który odbędzie się po filmie Nic bez nas.W Kinotece, w pierwszy weekend Festiwalu, będą funkcjonować dwa wyjątkowe miejsca na festiwalowej mapie – w sobotę i niedzielę od 10:30 do 16:00 będzie działała wymienialnia książek dla dzieci.W niedzielę w godzinach 12:00-17:30, w holu Kinoteki, VOX i Kino Dzieci zapraszają na warsztaty MajsterkoVOX, na których dzieci z łatwych do złożenia części będą konstruowały i ozdabiały stołki swojego pomysłu.Własny program wydarzeń i warsztatów ma także Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 23 września na dzieci czekają warsztaty dźwiękowe "Nagrywanie świata" (zapisy na www.kinodzieci.pl), a także weekendowe warsztaty plastyczne w holu kina.Po weekendzie Kino Dzieci nie zwalnia. Codziennie w Kinie Muranów, Kinotece i wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty festiwal proponuje seanse przedpołudniowe, będące świetną propozycją dla grup zorganizowanych i wielbicieli filmowych poranków, a także seanse po godzinie 17:00 dla rodziców, którzy chcą kreatywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi nie tylko od święta.8 tytułów Konkursu filmów pełnometrażowych pokazywanych jest od 23 września w 20 miastach w Polsce. Widzowie mogą głosować na swoje ulubione filmy w ogólnopolskim plebiscycie publiczności. Zwycięzca plebiscytu otrzyma jedną z czterech statuetek festiwalu – nagrodę Kwiatu Paproci. Tegoroczna edycja poza Warszawą i Wrocławiem odbywa się także w Braniewie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Elblągu, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Jarocinie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Słupsku, Sosnowcu i Szczecinie. Harmonogram pokazów na– bilety dostępne na stronach i w kasach festiwalowych kin.