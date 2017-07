10 odcinków, Taghmaoui i Stewart w 2. sezonie "Legionu"?

3 2 1



Na Comic-Conie w San Diego odbył się panel poświęcony serialowi. Na prezentacji nie zabrakło informacji na temat drugiego sezonu.Dowiedzieliśmy się, że druga seria będzie miała 10 odcinków (sezon pierwszy miał ich tylko 8). Do obsady dołączył również Saïd Taghmaoui , którego ostatnio mogliśmy oglądać w. Aktor wcieli się w Amhala Farouka, czyli alter ego Shadow Kinga, czarnego charakteru, który pojawił się już w serialu., przyznał showrunner Noah Hawley Dan Stevens , odtwórca roli Davida Hallera odniósł się natomiast do pytania, czy w serialu - jako Charles Xavier, ojciec Davida - pojawi się Patrick Stewart , zażartował aktor. Hawley skomentował to lakonicznym: