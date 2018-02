10 teatralnych premier w 3 dni - TEATROTEKA FEST po raz drugi

Przed nami trzy dni wypełnione teatralno-filmowymi projekcjami i wydarzeniami towarzyszącymi. Po każdym spektaklu w Teatrze Collegium Nobilium zapraszamy na dyskusję z twórcami, a pierwszy dzień festiwalu zakończy koncert Włodka Pawlika , podczas którego usłyszymy m. in. jazzowe improwizacje inspirowane spektaklami Teatroteki. Na wszystkie projekcje oraz wydarzenia towarzyszące wstęp wolny.Festiwalowe ekranizacje pokażą, jak bliskie są związki spektakli Teatroteki, wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, z kinem. To właśnie połączenie światów teatru i filmu, z którym mamy tu do czynienia, jest siłą tych produkcji. Co łączy kibiców piłki nożnej, rodziców starających się o adopcję, nieszczęśliwie zakochanego nieudacznika i polską rodzinę przy wigilijnym stole? Wszyscy zostali bohaterami teatrotekowych ekranizacji. Ekranizacji często groteskowych, przewrotnych, nierzadko oryginalnych. Czasem przerysowanych, ale zawsze ciekawych. Znajdziecie tu historie rodzinne i międzyludzkie, fragmenty z życia własnego i znajomych, a jednocześnie przeniesiecie się do świata odmiennego, wyobrażonego i jedynego w swoim rodzaju.Festiwal to także konkurs dla twórców spektakli. Ich pracę oceni siedmioosobowe jury, które przyzna nagrody w 11 kategoriach. W gronie oceniających znaleźli się: Danuta Stenka (aktorka teatralna i filmowa), Roman Gutek (prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty), Michał Walkiewicz (redaktor naczelny portalu Filmweb.pl), Kalina Zalewska (krytyk teatralny, zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika Teatr), Małgorzata Semil (tłumacz, przewodnicząca sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych ZAiKS-u), Małgorzata Sikorska-Miszczuk (dramatopisarka, laureatka Grand Prix pierwszej edycji TEATROTEKI FEST) i Wawrzyniec Kostrzewski (reżyser teatralny i filmowy, laureat Grand Prix pierwszej edycji TEATROTEKI FEST).Najlepszy spektakl wskaże także kilkudziesięcioosobowe grono dziennikarzy i krytyków zajmujących się zawodowo tematyką teatralną i filmową oraz festiwalowa publiczność. Widzowie będą mogli oddawać głosy w miejscach pokazów, korzystając ze specjalnie przygotowanych stanowisk multimedialnych oraz przez specjalną zakładkę na stronie internetowej festiwalu (www.teatroteka.com.pl). Już dziś znaleźć można tam program projekcji oraz wydarzeń towarzyszących, podstawowe informacje, opisy i zwiastuny spektakli walczących o nagrody.Spektakle nagrodzone przez jurorów zostaną zaprezentowane w kolejny weekend (17-18 lutego) w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.