10. Netia Off Camera: Współpracownicy Scorsesego w jury

Trzykrotny laureat Oscara za scenografię i producentka filmów Martina Scorsesego ocenią filmy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi". Obradom Jury będzie przewodniczyć Agnieszka Holland Dante Ferretti to włoski scenograf oraz kostiumograf. Jego dorobek zawodowy liczy niemal 60 wielkich kinowych tytułów, z(2016),(2002) czy(1986) na czele. Jest potrójnym laureatem Oscara – Akademia wyróżniła jego scenografię do(2004),(2007) oraz(2011). Ferretti został również poczwórnie nagrodzony BAFTĄ oraz włoskim wyróżnieniem filmowym – David Di Donatello. Na swoim koncie ma łącznie około czterdziestu nominacji do najbardziej prestiżowych nagród filmowych, w tym aż dziesięć do nagrody Akademii. Ferrettiego doceniają największego reżyserskie nazwiska europejskiego i hollywoodzkiego kina – stale współpracował z Pierem Paolo Pasolinim Federico Fellinim , tworzy scenografię do filmów: Terry’ego Gilliama Martina Scorsesego , z którym zrealizował aż osiem filmów. Jego rozliczne przygody z filmem często wykraczają poza obraz kinowy; do najbardziej spektakularnych przykładów takiego działania zalicza się scenografię do opery Howarda Shore’a , którą w Paryżu wyreżyserował David Cronenberg Emma Tillinger Koskoff to prawa ręka Martina Scorsesego . Efektem ich współpracy była nominacja producentki do nagrody Akademii, Złotych Globów i PGA (za). Wśród wyprodukowanych przez nią filmów znajdują się takie kultowe już tytuły, jak(2010),(2011),(2016) czy pokazywany na festiwalowych ekranach, w tym również podczas NETIA OFF CAMERA, Koskoff jest również producentką serialu(HBO) oraz mającego wkrótce premierę dokumentu o Grateful Dead –O Krakowską Nagrodę Filmową – 100 000 USD – walczy 10 pierwszych i drugich reżyserów z całego świata. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". 10. edycjajużzaczyna się w Krakowie. Więcej informacji można znaleźć na