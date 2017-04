10. Netia Off Camera w plenerze: Woody Allen nad Wisłą

200 filmowych pokazów i miasto, które zamienia się w kino plenerowe. Podczasfilmy będzie można oglądać nie tylko w kameralnych krakowskich kinach, ale również na Bulwarach Wiślanych, na barkach rzecznych i na dachach miejskich kamienic. W Miasteczko Filmowe zamieni się również Plac Szczepański.Fantastyczna zabawa, ostre dialogi - Woody Allen powraca na Manhattan, a publiczność Netia Off Camera przygląda się temu dzięki plenerowej projekcji filmu. W Kinie nad Wisłą widzowie zobaczą jeszcze trzy inne tytuły tego samego reżysera.to historia trójkąta uczuciowego pomiędzy Lucasem ( Joaquin Phoenix ), zakochaną w nim studentką ( Emma Stone ), a koleżanką po fachu - w tej roli Parker Posey , która odwiedziła Festiwal w 2014 roku. Warto wybrać się również na projekcjeW planie plenerowych projekcji znalazł się również film Wojciecha Kasperskiego , który podczas 9.Netia Off Camera otrzymał specjalne wyróżnienie. Kolejne propozycje Kina nad Wisłą to takie tytuły, jak np.:(reż. Lee Daniels ),(reż. Stephen Daldry ), Tom Hooper ).Seansy filmowe będzie można oglądać również w KINIE NIMFA, zbudowanym na jednej z barek rzecznych. Na program tych pokazów złożyły się filmy z sekcji specjalnych 10.Netia Off Camera: "Aż po grób", "Przyszłość nadejdzie dziś" i flagowej sekcji "Amerykańscy niezależni".Debiut Chrisa Kelly’ego ujmuje przede wszystkim prostotą i szczerością. Film pokazuje przewrotność oraz kruchość ludzkiego życia, dając dowód na to, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji jest miejsce na odrobinę poczucia humoru. To mądre, poruszające kino.- to jeden z cytatów filmu. Obok zbioru złotych myśli i ciekawej definicji rock’n’rolla John Carney stworzył kolejną ciepłą i szalenie zabawną opowieść o wyzwalającej mocy muzyki oraz jej sile do tego, by łączyć, a nie dzielić.Kolejna propozycja w ramach Kina Nimfa to dramat Evan Rachel Wood z sekcji "Przyszłość nadejdzie dziś". Mimo gwiazdorskiej obsady film fascynuje wyciszoną i skupioną narracją, a Page Wood tworzą jedne z najlepszych kreacji w swojej karierze.Na wodzie będzie można zobaczyć też debiut autora komiksów Dasha Shawa.to jedna z najzabawniejszych katastroficznych animacji, jaka kiedykolwiek powstała. Ogromna kreatywność i wyrazista kolorystyka dobrze korespondują z absurdem, jaki odczuwamy z każdą kolejną sceną oraz poczuciem humoru autorów. Głosów do animacji użyczyli m.in. Jason Schwartzman Więcej informacji o programiemożna znaleźć na www.offcamera.pl