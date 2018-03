10. edycja najbardziej treściwego festiwalu krótkiego kina

to międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych, który odbędzie się w Poznaniu po raz 10. Sześć marcowych dni to prawdziwe święto krótkiego kina, polegające nie tylko na wspólnym oglądaniu filmów, ale także na żywym kontakcie z kulturą filmową w formie spotkań, dyskusji, czy wydarzeń spod znaku. Ponad 70 wydarzeń, prawie 300 filmów i kilkudziesięciu gości z całego świata - nie bez powodu festiwal bywa określany mianem najbardziej treściwego festiwalu krótkiego kina.Short Waves Festival spina w sobie kilka wątków. Po pierwsze festiwal to konkursy. Pokazujemy najnowsze filmy krótkometrażowe z całego świata nie dłuższe niż 30 minut, które powalczą o nagrody w 5 kategoriach konkursowych.W tegorocznymznalazły się zróżnicowane gatunkowo filmy z 21 krajów, a z kolei wzaprezentujemy wszystko to, co najlepsze w rodzimym krótkim metrażu.to filmy nie tylko o tańcu, ale też o ruchu i fizycznym byciu człowieka w świecie, z kolei konkurszawiera filmy dotyczące architektury, urbanistyki i designu.to konkurs kuratorski. Na finałową dziesiątkę składają się propozycje programerów i dyrektorów najważniejszych europejskich festiwali filmowych.Liczba pojawiająca się w nazwie konkursu nie jest przypadkowa. Short Waves Festival obchodzi 10. urodziny. Jubileusz chcemy świętować programem - bogatym, pobudzającym wyobraźnię, skłaniającym do myślenia. Festiwal otworzymy audiowizualnym widowiskiem, którego nazwa nawiązuje do tegorocznego motto festiwalu: IN OR OUT. W edycji 2017 eksplorowaliśmy rozmycie granic, tym razem pytamy o wspólnotę i ostrość widzenia globalnej sytuacji. Zastanowimy się, co oznacza bycie w lub poza współczesnymi wspólnotami: lokalnymi, narodowymi, wirtualnymi. Te zagadnienia zilustruje tegoroczny fokus geograficzno - tematyczny poświęcony kinematografii Wielkiej Brytanii przygotowany we współpracy z wiodącymi festiwalami krótkiego kina z Wysp Brytyjskich oraz British Council.Festiwal to także wydarzenia specjalne - niezapomnianych wrażeń dostarczy z pewnością, czyli polska premiera projektu łączącego spacer ulicami miasta z elementami kina plenerowego, zamieniającego ściany budynków centrum Poznania w kinowe ekrany.to realizacja site-specific w przestrzeni klubu Farby, pokaz filmowy wzbogacony o elementy scenograficzne i performatywne; projekt transmedialny, wykraczającym poza granice tradycyjnego odbioru filmu.Innym wydarzeniem spod znakusą filmowe domówki w ciemno, czyli. Kameralne pokazy filmowe w mieszkaniach Poznaniaków od lat cieszą się niesłabnącą popularnością - ich repertuar oraz adres pozostaje tajemnicą do ostatnich minut.10. edycja festiwalu to także bogaty program pokazów pozakonkursowych. Można w nim znaleźć filmy nominowane do Oscara czy Europejskiej Nagrody Filmowej. Ta sekcja zawiera także pokazy tematyczne jakczy pokazy filmów dla dzieci z berlińskiego festiwalu Kuki. W ramach Short Waves Festival odbędą się także prezentacje gatunkowe:czy. W programie znalazł się też jubileuszowy zestaw krótkich metraży skompilowany specjalnie na 10-lecie współpracy ze Studiem Munka czy pokaz polskiego filmu tańca –Short Waves Festival to kilka intensywnych dni wypełnionych krótkim kinem. Wieczorami zapraszamy publiczność do klubu festiwalowego PIES Andaluzyjski, w którym będą odbywać się dj sety oraz pokazy filmów z zaprzyjaźnionych festiwali, sprzyjające spotkaniom i wymianom filmowych doświadczeń w nieformalnej atmosferze.Więcej informacji znajdziecie TUTAJ