11 wydarzeń na 11. NETIA OFF CAMERA

Mocne kino z całego świata i kilkuset gości.zawiera w sobie bogatą ofertę atrakcji, serwującą miłośnikom kina szereg propozycji, spośród których każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Oto 11 wydarzeń, które polecają organizatorzy.1. Uroczyste otwarcie z filmem. To przepełniona żartami i rewelacyjnymi dialogami produkcja wyreżyserowana przez Armando Iannucciego . Film rozbawi niejednego sceptyka do łez i podsyci apetyt na kolejne festiwalowe tytuły2. AlVeRnia Planet – to miejsce, które ma zadatki, aby w przyszłości stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów rozrywki. W ramach 11. Netia Off Camera odbędzie się specjalny pokaz filmuw reżyserii Laury Terruso z festiwalowej sekcji "AMERYKAŃSCY NIEZALEŻNI". Uczestników czeka również zwiedzanie wnętrz, które przenoszą każdego na plan thrillera science fiction.3. Miasteczko Filmowe z Olivierem Janiakiem – to obowiązkowe miejsce dla kinomanów spragnionych atrakcji. Dwa razy dziennie (o godz. 12:00 i 16:00) Olivier Janiak będzie prowadził otwarte dla wszystkich rozmowy z festiwalowymi gośćmi. Znajdziecie tam również warsztaty filmowe, konkursy filmowe, dzięki którym m.in. będzie można wygrać bilety na festiwalowe seanse.4. Filmowy #SEXED.PL – to wyjątkowe wydarzenie zainspirowane kampanią edukacyjną #SEXSED.PL, której inicjatorką jest Anja Rubik . Jego głównym celem jest edukacja w kwestii szeroko pojętej seksualności. Wizytówką przeglądu będzie pokaz filmu pt.w reżyserii Robina Campillo , który trzy lata wcześniej, dzięki, zdobył Krakowską Nagrodę Filmową w Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi". Francuski reżyser zabiera widza do Francji (do początku lat 90.), gdzie epidemia AIDS rozprzestrzeniała się w zatrważającym tempie, przy równoczesnym niemym przyzwoleniu władz i koncernów farmaceutycznym. Pokaz filmu będzie równocześnie okazją do spotkania Anji Rubik, która zapowie seans.5. Kino na świeżym powietrzu – to propozycja dla tych, którym tradycyjne sale kinowe zdążyły się już znudzić. Do wyboru: Kino nad Wisłą, Kino na Placu Szczepańskim, Kino na Barce Dachowanie (czyli jedyne w swoim rodzaju projekcie filmów na dachach trzech krakowskich miejscach: hotelu Rubinstein, Herbewo – Zieleone Tarasy oraz kinie Panorama w Międzynarodowym Centrum Kultury.6. Specjalny pokaz– w ramach tegorocznej sekcji "Zawód: Artysta" już 30 kwietnia publiczność zobaczy na wielkim ekranie film Michelangelo Antonioniego z 1966 roku, z Davidem Hemmingsem Vanessą Redgrave w rolach głównych. Projekcja będzie szansą do uświadomienia sobie, jak wiele trudności niesie za sobą zawód fotografa oraz z jakimi problemami mierzą się wirtuozi tego medium.7. Pro Industry – krakowskich uczestników czekają również wydarzenia branżowe. Podczas festiwalu dowiemy się m.in. jak osiągnąć oscarowy sukces. Okazją do zgłębienia tajników realizacji pełnometrażowej animacjibędzie spotkanie z udziałem producentów. Off Camera Pro Industry odbędzie się między 30 kwietnia a 2 maja.8. Premiera Romana Polańskiego – krakowscy kinomani będą mogli jako pierwsi w Polsce zobaczyć w towarzystwie reżysera jego najnowszy film. Laureat Oscara i autor takich hitów jakczyprzeniósł na wielki ekran bestsellerową powieść Delphine de Vigan. W jej główne postaci wcieliły się: Emmanuelle Seigner to thriller psychologiczny opowiadający o rozwijającej się podejrzanej przyjaźni między sławną pisarką a tajemniczą fanką skrywającą swoje prawdziwe, mroczne oblicze. Film zostanie wyświetlony 2 maja w kinie Kijów.Centrum.9. Rola kobiet w polskich serialach, czyli serce Canal+ SerialCon – na miłośników seriali czeka coś specjalnego. Canal+SerialCon to nie tylko nocne maratony serialowe. To również okazja do śledzenia rozmaitych dyskusji prowadzonych wokół seriali. Nie zabraknie rozmów z aktorami, producentami i scenarzystami. O rolach pisanych dla kobiet w polskich serialach dyskutować będą: Małgorzata Kożuchowska Marta Ścisłowicz . Spotkanie poprowadzi Alicja Myśliwiec.10. Jeremy Gara i Off Scena – dla fanów muzyki, którzy relaks znajdują w mocniejszych brzmieniach, proponujemy program poświęcony darmowym koncertom. Na krakowskiej scenie pojawi się m.in. perkusista jednego z najpopularniejszych i najbardziej znanych zespołów na świecie, Arcade Fire – Jeremy Gara . Artysta wystąpi z solowym elektronicznym projektem. Będzie to okazja do chwilowej ucieczki od codziennych trosk i zmartwień. I chociaż przyjemności się skończą, wrażenia i wspomnienia pozostaną na zawsze.11. Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" – międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową to jedna z najważniejszych atrakcji festiwalu. Publiczność zobaczy debiuty oraz drugie filmy twórców z całego świata. Po raz pierwszy w historii 11.Netia OFF CAMERA w konkursie znalazły się dwa polskie tytuły.Więcej informacji o programie 11.Netia OFF CAMERA znajdziecie na