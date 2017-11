11. Festiwal Filmowy Pięć Smaków w Kinie Nowe Horyzonty

Pięć Smaków to dobrze odmierzona mieszanka kina azjatyckiego: w trakcie siedmiu dni festiwalu zobaczymy wysokobudżetowe, spektakularne produkcje z Indii czy nagradzane na światowych festiwalach filmy z Bhutanu, Hongkongu i Indonezji. Na 11. edycjęzapraszamy oddodo wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty Festiwal rozpoczniemy maratonem z dwiema częściami epickiego filmu. To najdroższa produkcja w historii indyjskiego kina, nakręcona z rozmachem porównywalnym do. W głównej roli zobaczymy Prabhasa – niekwestionowaną gwiazdę Bollywoodu, wcielającego się w mitycznego herosa.W programie znalazła się też, historia łącząca motywy szekspirowskich tragedii z buddyjskimi przypowieściami o śmierci i pożądaniu czy zdobywca Nagrody Publiczności na tegorocznym Berlinale –, najnowszy film autorki przebojowego. Tym razem Naoko Ogigami przedstawia opowieść o kilkuletniej Tomo, wychowywanej przez swojego wujka i jego transpłciową partnerkę.Wyróżnione 6 nagrodami na MFF w Wenecjiw reżyserii Ann Hui to obraz współczesnego Honkongu, po którym oprowadza nas pewien producent filmowy i jego gosposia. Indonezyjska Marlina: zbrodnia w czterech aktach atmosferą przypomina powieści noblistki Margaret Atwood . Połączenie westernu, kameralnego dramatu i sarkastycznego poczucia humoru składa się na opowieść w styluw wersji slow.Najlepsze elementy kina noir przyprawione buddyjskimi legendami – taki zestaw znalazł się w, w którym poznajemy losy bhutańskiego inspektora policji poszukującego zaginionej mniszki. Minimalistyczna, groteskowa opowieść w duchu Kafki nadaje ton, jednemu z najciekawszych filmów ostatniej edycji Festiwalu Sundance. W tej tragikomedii o małomiasteczkowym obliczu chińskiej gospodarki obserwujemy galerię niecodziennych postaci: mnicha handlującego błogosławieństwami, akwizytora sprzedającego słodko pachnące mydło czy leśnika broniącego drzew przed rabunkową wycinką.Ceny biletów: 28 zł maraton z Bahubali, 18 zł bilet normalny. Więcej informacji o 11. Festiwalu Filmowym Pięć Smaków można znaleźć na stronach www.piecsmakow.pl