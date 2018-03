11. NETIA OFF CAMERA: Krajobraz filmowej niezależności

Najciekawsze tytuły wyselecjonowane na międzynarodowych festiwalach złożyły się na najliczniejszą sekcję. Czym zaskoczy widzów "Panorama"?, debiut Carlosa Jasona Sanchezów opowiada o dwóch silnych kobiecych postaciach, świetnie zagranych przez Evan Rachel Wood Julię Sarah Stone . To opowieść o braku dojrzałości, dominacji i zazdrości. Film zaczyna się jak klasyczny dramat psychologiczny, a kończy jak rasowy thriller.to irlandzki dramat wyreżyserowany przez Aoife McArdle Ann Skelly w jednej z głównych ról. Film był pokazywany między innymi na Toronto International Film Festival, swoją europejską premiere miał podczas Berlinale. To opowieść o cienkiej granicy między rozczarowaniem a obsesją.jest nie tylko bolesną lekcją historii, ale i przestrogą, by z błędów przeszłości wyciągać odpowiednie wnioski. Podział na dobrych i złych w realiach północnej Australii lat 20. XX wieku jest tu bardzo klarowny. Do tych pierwszych należy główny bohater Sam Kelly (znakomita rola naturszczyka Hamiltona Morrisa ), który w samoobronie zastrzelił przedstawiciela tych drugich – białego kolonizatora. W rezultacie Sam staje się poszukiwanym przestępcą, zmuszonym do ucieczki z miasta z ciężarną żoną. Ich śladem ruszają tropiciele pod wodzą doświadczonego sierżanta Fletchera (w tej roli kultowy australijski aktor Bryan Brown ). Znany nowozelandzki aktor Sam Neill , który wciela się w tym filmie w rolę pastora w jednym z wywiadów przekonywał, że widzowie na całym świecie powinni usłyszeć o trudnej, chwilami tragicznej historii Australii i jej rdzennych mieszkańców – Aborygenów.Główna bohaterka debiutanckiego filmu Léonor Serraille to jedna z tych osób, które mają wyjątkową łatwość w ściąganiu na siebie kłopotów. Paulę poznajemy w chwili, gdy jej wieloletni związek staje się właśnie przeszłością. Po dawnej miłości został jej perski kot. Próba podniesienia się z kolan i ułożenia sobie życia na nowo przynosi serię niespodziewanych spotkań, które nie pozostaną dla kobiety obojętne Doceniona na festiwalu w Cannes Serraille opowiada współczesną baśń o zagubieniu, ale i próbie pokonania przeciwności losu. Ciemne strony codzienności zbalansowane zostają tu subtelnym poczuciem humoru i udzielającą się energią, jaką do filmu wniosła wcielająca się w rolę Pauli znakomita Laetitia Dosch Do zobaczenia w Krakowie oddoWięcej informacji o programiemożna znaleźć na www.offcamera.pl