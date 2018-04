11.Netia OFF CAMERA: Liceum po drugiej stronie kamery

Galeria ikonicznych licealnych postaci w rodzaju: cheerleaderek, klasowych mięśniaków, dziwacznych nauczycieli oraz motywy pierwszej miłości i rozczarowania, ale też niejedno zaskoczenie.zaprasza do świata młodzieńczych fascynacji, gwałtownych emocji i problemów większych niż samo życie.Przypominamy widzom NETIA OFF CAMERA kultowy film Rogera Kumble'a przepisuje fabułę klasycznej powieściz końca osiemnastego wieku na świat uprzywilejowanych i nieprzyzwoicie bogatych, współczesnych nastolatków. Kanoniczne dla francuskiej literatury postacie grają idole młodzieży z przełomu milleniów: Sarah Michelle Gellar nie traci na kulturowej i społecznej aktualności. Zadziwia nie tylko świetnym aktorstwem, przebojową ścieżką dźwiękową, ale i trafnością obserwacji.Kanadyjski reżyser Pascal Plante wykorzystuje schematy nastoletniej love story, którą ilustruje energetyczną, punkrockową ścieżką dźwiękową. Wszystko w zgodzie z gustami i upodobaniami bohaterów brawurowo i żywiołowo zagranymi przez Anthonyego Therriena Rose-Marie Perreault . Widzów czeka emocjonalny rollercoaster. Lisa Brühlmann przekuwa opowieść o nastoletniej rebelii i poszukiwaniu siebie w niepokojącą narrację o cielesności i budzącej się seksualności, zderzając motywy charakterystyczne dla kina inicjacyjnego z elementami wziętymi wprost z body horroru.Debiutancki film Debory Haywood opowiada o bardzo bliskiej i specyficznej więzi pomiędzy matką ( Joanna Scanlan ) a córką (w tej roli Lily Newmark , nowa twarz marki Chanel). Początkowo nastolatka dzieli z matką fantazje i marzenia, ale stopniowo zaczyna coraz bardziej się ich wstydzić.roztacza przed widzami bajkowy świat, wyznaczany przez naiwność i dobroduszność dwóch centralnych postaci. Haywood ostro rozprawia się z podłym i bezlitosnym licealnym uniwersum, pokazując nie tylko jego nietolerancję dla wszelkich przejawów inności, ale i okrucieństwo "koleżanek" z klasy Iony. Kyle Rideout bierze na warsztat temat edukacji w domu i przeprowadza jej krytyczną, ale i momentami rozbrajająco zabawną wiwisekcję. Winteligentnie i dowcipnie pogrywa z ikonicznymi motywami charakterystycznymi dla konwencji, fundując głównemu bohaterowi przyspieszony kurs z zakresu towarzyskiej hierarchii i zależności.to wariacja na dobrze znane filmowe schematy narracyjne o młodocianych wyrzutkach. Słodko-gorzki model opowiadania zwraca uwagę na dotkliwy i paląco aktualny problem szkolnego dręczenia i spychania na marginesy wszelkiej maści Odmieńców. To przewrotny i dowcipny komentarz na temat tzw. "fat shamingu".to sekcja poświęcona obrazom utrzymanym w przeżywającej ostatnio renesans konwencji "nastofilmów". Za każdym razem jednak ich twórcy traktują ją z ponowoczesnym przymrużeniem oka, dowcipem i ironią, godnej modelowej "wrednej dziewczyny" przemierzającej niestrudzenie licealne korytarze.Do zobaczenia podczas. Oddowidzowie wezmą udział w 250 projekcjach filmowych. Więcej informacji o programie i nowych sekcjach specjalnych można znaleźć na www.offcamera.pl lub w mediach społecznościowych: www.facebook.com/OffCameraFestiwal