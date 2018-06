12. Pięć Smaków: Pierwsze zapowiedzi programowe

"Młodość" / "Youth", reż. Feng Xiaogang, Chiny 2017

Oczy całego świata coraz częściej kierują się w stronę Azji, której polityczne i kulturowe znaczenie jest z roku na rok potężniejsze. Pięć Smaków po raz kolejny zaprasza do odkrywania azjatyckiej rzeczywistości od środka. Festiwal jest doskonałą okazją do zanurzenia się w porywającą popkulturę, do gorących dyskusji o najważniejszych przemianach społecznych i obcowania z dziełami uznanych mistrzów.Podobnie jak w ubiegłych latach, identyfikacja wizualna festiwalu inspirowana jest lunarnymi znakami zodiaku. 2018 to rok Psa, który symbolizuje szczerość, lojalność, gotowość do dialogu oraz przyjazną i radosną naturę.Od 2017 roku Pięć Smaków współpracuje z Asian Film Awards Academy, instytucją wspierającą promocję wysokiej jakości azjatyckiego kina komercyjnego. W przygotowanej w tym partnerstwie sekcji znajdą się doskonałe produkcje gatunkowe i najnowsze hity wybitnych twórców, nominowane i nagrodzone w czasie tegorocznego rozdania Azjatyckich Nagród Filmowych.Wśród filmów tej sekcji znajdzie się jedna z najważniejszych chińskich produkcji ubiegłego roku, "Młodość" (Youth, Chiny 2017) Feng Xiaoganga, nazywanego chińskim Spielbergiem. Szeroko komentowane dzieło popularnego reżysera to nieoczywiste spojrzenie na okres Rewolucji Kulturalnej: historia grupy młodych artystów, przygotowujących spektakle dla wojska. Nostalgia, z jaką potretowane są ich pierwsze miłości i dylematy wkraczania w dorosłość, spotyka się tu z tragizmem toczących się w tle przemian historycznych. Pieśni czasów Mao wciąż budzą emocje starszych pokoleń chińskich widzów, reżyser szuka jednak nowego sposobu opowiadania o niezwykle trudnych czasach - a ogromny sukces filmu świadczy o tym, że jest to temat, na który widzowie chcą dyskutować.Na Pięciu Smakach nie może zabraknąć filmów o szczególnym znaczeniu dla azjatyckich kinematografii oraz dzieł twórców doskonale już znanych widzom festiwalu. Do mistrzów powracających do naszego programu należy Pen-ek Ratanaruang , którego retrospektywę prezentowaliśmy w czasie 3. edycji. Najnowszy film tajskiego specjalisty od gry konwencjami gatunkowymi to(Tajlandia, Niemcy, Norwegia 2017), stylowy psychologiczny thriller inspirowany kinem Hitchcocka i melodramatami z lat 60. Mroczna seksualność, tajemnicza sekta i desperacka decyzja głównej bohaterki - Ratanaruang umiejętnie trzyma widzów w napięciu i zaskakuje zmianami nastrojów.Inni przedstawiciele tajskiej Nowej Fali pojawią się jako współautorzy projektu, Tajlandia, Hongkong, Japonia 2018), prezentowanego na tegorocznym festiwalu w Cannes. To kontynuacja cyklu zapoczątkowanego przez głośny hongkoński, ukazujący potencjalne zmiany społeczne zachodzące w najbliższej przyszłości na skutek obecnych decyzji politcznych. W tajskiej odsłonie nowelowego filmu za kamerą znaleźli się Chulayarnnon Siriphol, Apichatpong Weerasethakul Wisit Sasanatieng oraz Aditya Assarat , prezentujący w tym szczególnym arthouse'owym science-fiction swoje wizje nadchodzącej dekady. Alegoryczne i całkiem dosłowne obrazy to refleksja nie tylko nad tym, co dzieje się w Tajlandii, ale szersza - i niekoniecznie wesoła - prognoza dla świata.Kinematografia filipińska może się poszczycić jedną z najdłuższych tradycji i najbogatszego dorobku wśród krajów regionu: w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Ostatnia dekada to czas jej żywiołowego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o produkcje komercyjne, jak i osiągnięcia nowego pokolenia twórców niezależnych. Autorskie propozycje filipińskich artystów licznie trafiają na międzynarodowe festiwale, pokazując różnorodne i często zaskakujące oblicze kultury kraju. Obok żywiołowych portretów życia w gwarnej Manili w kinie Filipin możemy znaleźć niezwykłe historie z siedmiu tysięcy wysp archipelagu, liryczne osobiste eseje czy mocne fabuły bezkompromisowo rozliczające działania władzy. By opowiadać o swojej rzeczywistości, twórcy nierzadko sięgają po narzędzia kina gatunkowego - od filmów akcji po musicale - ubierając tym samym ambitne treści w niebanalną formę i przesuwając kinowe granice. Indywidualne biografie, kolonialna przeszłość, współczesne problemy związane z przemocą, biedą, dysproporcjami w bogacącym się społeczeństwie: wszystko znajduje miejsce w niezwykle bogatej kinematografii, przeżywającej swój trzeci "złoty okres".Osią festiwalu, jak co roku, będzie konkurs, prezentujący najnowsze autorskie produkcje z krajów takich jak Tajwan, Hongkong, Malezja, Japonia, Chiny czy Tajlandia. Towarzyszące pokazom spotkania z gośćmi staną się okazją do dyskusji o sztuce, kinofilskich fascynacjach i współczesnej kulturze. Nowe Kino Azji to miejsce spotkań awangardowych estetyk, kontrowersyjnych wypowiedzi, formalnych eksperymentów i świeżych głosów, komentujących współczesną azjatycką rzeczywistość.odbędzie się w Warszawie w dniach. Karnety w sprzedaży online dostępne będą odWięcej na stronie www.piecsmakow.pl