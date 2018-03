13 filmów w Konkursie Głównym 15. Millennium Docs Against Gravity

"Jądra Tarzana" ("Tarzans Testicles") "Można kochać ziemniaki" ("Love is Potatoes") holenderska reżyserka "Czyściciele internetu". Reżyserzy filmu "Czyściciele internetu" to zarazem jeden z tytułów nowej sekcji 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity: "Co dalej z tym światem"? Film Alexandru Solomona opowiada o życiu w cieniu opuszczonego ośrodka badawczego, wybudowanego w latach 20. w Suchumi, stolicy Abchazji. A w) holenderska reżyserka Aliona van der Horst odbywa podróż w przeszłość, do dzieciństwa swojej rosyjskiej matki i jej pięciu sióstr, które zmagały się ze strachem, głodem i wojną w stalinowskiej Rosji. Oba filmy znalazły się w jednej z nowych sekcji 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity - "Peryferie imperium", w której zostanie zaprezentowanych więcej filmów obrazujących dzisiejszą rzeczywistość byłego ZSRR. Kolejny tytuł Konkursu Głównego to. Reżyserzy filmu Hans Block Moritz Riesewieck obalają mit o tym, że internet jest demokratycznym medium. I ukazują to, jak tysiące moderatorów treści na Filipinach dzień w dzień decyduje o tym, co pojawia się, a co nie w mediach społecznościowych.to zarazem jeden z tytułów nowej sekcji 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity: "Co dalej z tym światem"?





W tym roku podczasodbędą się aż dwa nowe konkursy – Konkurs Odcienie wolności organizowany wspólnie przez Discovery Polska, Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny i Millennium Docs Against Gravity w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, i Konkurs VRSAWA dedykowany filmom VR (virtual reality) – sekcji rozwijanej przez Festiwal i Bank Millennium, mecenasa Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Festiwal odbędzie się w tym roku w pięciu miastach Polski: 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Lublinie 14–21 maja, zaś w Gdyni 16-25 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 13–20 maja.O Nagrodę Banku Millennium zawalczy 13 filmów. Jury w składzie: Jan Gassmann – reżyser filmowy, Anna Zamecka – reżyserka filmowa, Grzegorz Jarzyna – reżyser teatralny będzie wybierać pośród najnowszych, najciekawszych dzieł kina dokumentalnego. W Konkursie Głównym znalazł się m.in. nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance Maxima Arbugaeva – o łowcach kłów wymarłych mamutów na Nowej Syberii i eksperymentach genetycznych mających przywrócić to zwierzę do życia. W najważniejszym konkursie Festiwalu pokazany zostanie Leonarda Retela Helmricha o życiu syryjskich uchodźców w obozie dla pracowników sezonowych w Libanie. W Lauren Greenfield snuje niezwykłą wizualnie opowieść o naszej rosnącej obsesji wokół bogactwa. W sekcji Nauki polityczne pokazane zostaną dwa filmy z Konkursu Głównego. W Mila Turajlic , reżyserka filmu, i jej matka prowadzą pełne humoru rozmowy dotyczące historii swojego kraju – Serbii. To obraz politycznych i społecznych zmian – od komunizmu poprzez rządy Miloševića i odradzający się dziś nacjonalizm. W nagrodzonym na tegorocznym Berlinale w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny Ruth Beckermann wykorzystując archiwalne materiały filmowe, przedstawia skandal wokół nazistowskiej przeszłości byłego sekretarza ONZ Kurta Waldheima, który wybuchł podczas jego austriackiej kampanii prezydenckiej w 1986 roku.15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity jak co roku jest okazją zobaczenia najnowszych, najciekawszych filmów polskich twórców. W Konkursie Głównym znalazły się film Piotra Rosołowskiego , który otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji jako najlepszy film dokumentalny w sekcji Venice Classics. To filmowa podróż śladami Michała Waszyńskiego , autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo , reżysera mistycznego, a także producenta hollywoodzkich hitów z Sophią Loren Claudią Cardinale . W Konkursie Głównym zaprezentujemy także nagrodzony na Festiwalu IDFA filmW sekcji Mistrzowie zaprezentowane zostaną filmy nominowanego do Oscara Barbeta Schroedera . Jego najnowsze dziełoportretuje mnicha z Birmy, znanego jako Wielebny Wirathu, który rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści.jest ostatnią częścią filmowej trylogii zła – która w całości zostanie przedstawiona na festiwalu. Składają się na nią filmy:(2007), uhonorowany Nagrodą Cezara dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego, i(1974), który przyniósł reżyserowi międzynarodowy rozgłos.15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to także szersze spojrzenie na filmy Madsa Brüggera , badającego granice prowokacji dziennikarskiej, wielkiego demaskatora naszych czasów. Zobaczymy jego najnowszy film) i wcześniejsze, pokochane przez publiczność filmy, 2011) i(2009), uhonorowany Nagrodą Jury jako Najlepszy Zagraniczny Film Dokumentalny na Festiwalu Filmowym w Sundance.W ubiegłym roku w ramach Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity po raz pierwszy na taką skalę na festiwalu filmowym w Polsce odbyły się projekcje filmów dokumentalnych w technologii VR. W tym roku Festiwal ma dla widzów dodatkową atrakcję związaną z kinem VR – uruchomiony zostaje nowy konkurs VRSAWA, w którym o nagrodę powalczą filmy zrealizowane w technologii virtual reality.Podczas 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity odbędzie się także szereg spotkań zarówno z reżyserami i bohaterami filmów, jak i ze specjalistami, którzy poszerzą wiedzę przekazywaną w filmach. Podczas festiwalu odbędą się debaty organizowane z największymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Amnesty International, WWF Polska, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę), Uniwersytetem SWPS, Festiwalem Warszawa w Budowie i partnerami medialnymi, jak VICE Polska, magazyn Sens, Dziecisawazne.pl, Filmoterapia.pl.Na scenie muzycznej, ściśle powiązanej z prezentowanymi filmami, wystąpią m.in. The Tiger Lillies , znani są z wyjątkowych występów na żywo. Na 15. Millennium Docs Against Gravity The Tiger Lillies zagrają 10 maja na otwarcie festiwalu. Ich muzyka stanowi ścieżkę dźwiękową filmu –. W muzycznym programie Festiwalu znalazł się wyjątkowy projekt Yoshtoyoshto Petera Mettlera (reż. filmu). Magnetyzujące show złożone z obrazu miksowanego na żywo, muzyki i historii opowiadanej ze sceny - tzw. live documentary – odbędzie się 11 maja.Także 11 maja z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity wraz z Placem Defilad organizuje wydarzenie podczas którego Plac zmieni się na ten czas w Plac Kobiet. Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie koncert Pauliny Przybysz z gościnnym występem Katarzyny Nosowskiej W ramach muzycznej odsłony Festiwalu także projekt "Tutaj" - film operatora Kamila Gubały , muzyków Piotra Bukowskiego (Xenony, Hokei) i Jakuba Ziołka – laureata Paszportu Polityki 2015, z gościnnym udziałem mieszkającego na co dzień w Beskidzie Niskim pisarza, Andrzeja Stasiuka. W warszawskim Iluzjonie warstwę filmową, muzyczną i literacką zaprezentują na żywo.Więcej szczegółów na www.docsag.pl