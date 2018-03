15. Millenium Docs: Grace Jones, Aleksijewicz i Murakami

Znamy kolejne tytuły 15., jubileuszowego Grace Jones , Swiatłana Aleksijewicz i Haruki Murakami – prywatne i artystyczne historie tych gwiazd świata muzyki i literatury poznamy podczas tegorocznej edycji, największego festiwalu kina dokumentalnego w Polsce.odbędzie sięw pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy.– zapowiada 15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity jego dyrektor Artur Liebhart.W programie 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity wyjątkowe opowieści o prywatnym i artystycznym życiu światowej sławy twórczyń i twórców. Sophie Fiennes przedstawia portret Grace Jones , ikony popkultury lat 70. i 80., piosenkarki, aktorki, modelki, symbolu oryginalnego stylu i wyrafinowanego smaku oraz Nowego Jorku. Christiny Tsiobanelis to obraz kolejnej, magnetyzującej gwiazdy świata muzyki i silnej kobiety. Film pokazuje tę tworzącą w Szwecji raperkę na scenie, za kulisami i w łóżku, wspinająca się na szczyty popularności i zatracającą w miłości, rapującą na barykadach i odwiedzającą swoją rodzinę na litewskiej wsi.Nitesh Anjaan świat Harukiego Murakamiego , jednego z najpopularniejszych pisarzy na świecie, poznajemy oczami jego tłumaczki Mette Holm, a jednym z bohaterów filmu jest duch opowieści.W powstającym kilka lat filmieSwiatłana Aleksijewicz, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zadaje pytanie Rosjanom o to, co znaczy dla nich miłość, odsłaniając swój warsztat pracy nad kolejnymi książkami. Film współreżyserowany przez Staffana Juléna jest zapisem poszukiwań tej białoruskiej pisarki w zobrazowaniu najskrytszej natury miłości, której będzie dotyczyła jej kolejna książka.W programie Festiwalu także filmy: nominowany do tegorocznych Oscarów Agnès Vardy i JR-a, Ai Weiweia , prawdopodobnie najbardziej znanego współczesnego chińskiego artysty, Christiana Freia (reżyser) i Maxima Arbugaeva (współreżyser), który otrzymał na Sundance 2018 Specjalną Nagrodę Jury za Najlepsze Zdjęcia w Filmie Dokumentalnym, Piotra Rosołowskiego , który otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji jako najlepszy dokument w sekcji Venice Classics, oraz, najnowszy projekt Katarzyny Kozyry zaprasza hasłem: Oderwij się! – od stereotypów i przyzwyczajeń, aby otworzyć się na świat pokazywany przez najciekawszy i najszybciej rozwijający się gatunek filmowy: kino dokumentalne. To święto kina odbędzie się w tym rokuw pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. My już nie możemy się doczekać!