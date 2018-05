18. MFF Nowe Horyzonty: Lost Lost Lost - kino z obrzeży

Już po raz drugi w programie festiwalu Nowe Horyzonty pojawi się sekcja. Jej kuratorzy spoglądają wstecz, szukając na obrzeżach kina autorskich, eksperymentujących z językiem filmowym produkcji z ostatnich lat. Tytułów przeoczonych, ukrytych na mniejszych festiwalach, zagubionych w pobocznych sekcjach, tytułów podpisanych przez twórców niebojących się podejmować ryzyka.jest odpowiedzią na zjawisko, wskutek którego żywotność filmów, zwłaszcza tych niewychodzących poza obieg festiwalowy, jest zaskakująco krótka, bowiem selekcjonerzy festiwali, wybierając z coraz większej liczby propozycji, skupiają się siłą rzeczy na nowościach.W tym rokupozostanie na marginesach – kina, świata, społeczeństwa. Pokażemy bohaterów żyjących poza głównym nurtem, rzeczywistych i mentalnych migrantów, i zasiedlone przez nich przestrzenie. W programie znalazł się m.in. czarno-biały Xu Xina , reżysera nagrodzonego w Locarno w 2010 roku sześciogodzinnego. Film z pogranicza dokumentu i fabuły pokazuje brzegi wielkiej chińskiej rzeki, oglądane z pokładu majestatycznie pokonującej kolejne kilometry barki. Chłodny, statyczny obraz współczesnych Chin został tu zestawiony z portretami ludzi zapomnianych i wykorzenionych wskutek przemian ostatnich dekad. Ta apokaliptyczna wizja wykluczenia z nowoczesności i świata, który wypadł z formy, przypomina wczesne dzieła Jia Zhang-ke czy Artoura Aristakisiana to także powrót do twórców, którzy od lat kojarzą się z ideą festiwalu Nowe Horyzonty. W tym roku zobaczymy kolejny film Nicolása Peredy , jednego z najciekawszych młodych reżyserów z Meksyku. Prezentowane już na festiwalu filmydowiodły, że choć Peredę często zalicza się do nurtu slow cinema, to reżyser za każdym razem eksperymentuje i podąża w zaskakującą stronę. Nie inaczej jest w przypadku, inspirowanej słynnym filmem Alaina Resnaisgo historii trójkąta miłosnego z Gabino Rodriguezem , ulubionym aktorem Peredy , w jednej z ról.O związkach i cielesności opowiada też Maud Alpi , laureatki Nagrody Louisa Delluca w 2016 roku. W swoim odważnym debiucie reżyserka przedstawia ubojnię zwierząt z trzech perspektyw – przewożonych ciężarówkami krów, które przeczuwają, co je czeka, psa, który krąży nerwowo po korytarzach, węsząc śmierć, i jego pana – pracownika rzeźni, któremu trawka pozwala uciec przed rzeczywistością. W przeciwieństwie do Ildikó Enyedi reżyserka nie sięga po konwencję baśni, lecz łącząc surrealizm przestrzeni, w której mechanicznie zadaje się śmierć, z ostrością dokumentalnego spojrzenia, zadaje pytanie: czy w miejscu kaźni jest możliwa empatia?Kuratorami sekcji są związani z Nowymi Horyzontami od samego początku ich istnienia, najpierw jako widzowie, potem pełniący różne funkcje w zespole: Agnieszka Szeffel, Mariusz Mikliński i Mariusz Wojas.Karnety na festiwal dostępne są na stronie nowehoryzonty.pl . Na 18. edycję imprezy zapraszamy w dniach