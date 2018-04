18. MFF Nowe Horyzonty prezentuje Girlhood

Girlhood – po polsku dziewczyńskość albo dziewczęcość. Nieco łobuzerska idea dziewczyńskości "girl power" czy wręcz "grrrl power" zbudowana jest na mocy, zadziorności i swobodzie. Dziewczyńskość to nie wiek lecz stan umysłu. Dziewczęcość natomiast, jest kategorią delikatniejszą i nieco zapomnianą. "Nikt nie rodzi się kobietą, lecz się nią staje" - najsłynniejsze zdanie Simone de Beauvoir definiuje bycie dziewczyną jako jeden z etapów na drodze do stania się kobietą. Dziewczęcość jako formę naznaczoną zmianą. MFF Nowe Horyzonty zapraszają na Girlhood - sekcję, w której znajdą się filmy o dziewczynach dziewczyńskich i dziewczęcych, o kobiecym dojrzewaniu, tak innym niż przemiana chłopców w mężczyzn. Zapomnijmy na chwilę o dorastaniu młodego Wertera, Tomka Sawyera czy Harryego Pottera. Był Boyhood, a teraz czas na Girlhood – młodość, która ma kształt dziewczyny – i pokazana jest oczami kobiet.Filmy Anniki Berg Josephine Decker , Santiago Caicedo przepełnione są motywami należącymi do dziewczyńskiego świata, które pełnią rolę kluczy do wrażliwości młodych kobiet. Nagrodzony w Wenecji Anniki Berg , bazuje na estetyce instagramowych filtrów i motywach z tumblra, by pokazać grupę przyjaciółek z duńskiego miasteczka. Jednak poza stylem, dziewczęcą estetyką oporu, którą desperacko starają się podrobić wielkie korporacje,jest gęsty od emocji: bo Girlhood to kino uczuciowe, gdzie wiek dojrzewania jest miejscem eksperymentów, fantazji i przejścia.– animacja Santiago Caicedo (nagroda na SXSW), na podstawie komiksu kolumbijskiej rysowniczki działającej pod pseudonimem Power Paola, jest ironicznym pamiętnikiem dojrzewania. A Josephine Decker , NH 2014), pokazuje w, że granica między nastoletnim buntem a chorobą psychiczną jest niezwykle wątła. Dziewczęcość to przecież stan nieustającej zmiany.Girlhood to małe kino drobnych wydarzeń, niełatwych przyjaźni i jeszcze trudniejszego dorastania. Świat, w którym są toksyczne związki matek i córek, zaburzenia odżywiania i sukowatość, ale też bliskość jaką daje przyjaźń z innymi dziewczynami, beztroska, przyjemność jaką daje wulgarny makijaż oraz solidarność jajników.Na festiwal zapraszamy od 26 lipca do 5 sierpnia 2018.