2. UKRAINA! Festiwal Filmowy: Co trzeba zobaczyć

3 2 1



FESTIWALOWE MUST SEE



DOKUMENTY



FABUŁY



Hasłem przewodnim 2. edycji UKRAINA! Festiwalu Filmowego jest NOWE KINO. Skupiliśmy się na filmach dokumentalnych, ale nie zabraknie fabuł oraz produkcji niezależnych i krótkometrażowych.21 września ruszyła przedsprzedaż biletów w cenie 14 zł normalny i 12 zł ulgowy. Bilety można kupić w kasie Kina Luna oraz online Festiwal otworzy film Romana Bodnarczuka , laureat nagrody dla najlepszego filmu w konkursie międzynarodowym na MFF w Odessie. W zeszłym roku pokazywaliśmy dokument Ukraińscy szeryfowie tego reżysera. "Dixie Land" to tytuł filmu i nazwa jazzowego zespołu dziecięcego z Chersonia na Ukrainie. Roman, Polina, Nikita i Nikita grają amerykański jazz pośród postsowieckiego krajobrazu. Fale Morza Czarnego uderzają o brzeg a niebo jest niebieskie. Dzieci ćwiczą z zapałem. Wygląda, że szczęście będzie trwać wiecznie, ale wejście w dorosłość jest nieuniknione.Wśród dokumentów na uwagę zasługuje obraz Sergeja Bukowskiego , który będzie gościem festiwalu. Jest to bardzo osobista historia. Zabawna i smutna. O rodzinie, w której to co realne i film były nierozłączne, której członkowie często mylili alternatywną rzeczywistość z prawdziwym życiem. Film o mamie reżysera – aktorce filmowej Ninie Antonovnej.Polskim akcentem filmowym jest dokument Anieli Gabryel . Film opowiada cztery historie jednej rodziny tatarów krymskich, którzy po 1989 roku, dzięki rozpadowi Związku Radzieckiego powrócili do rodzinnej wioski. Skupia się wokół doświadczeń ludzi żyjących pod okupacją. Obecnie, po zajęciu przez Rosję Półwyspu Krymskiego Tatarzy znów są represjonowani we własnej ojczyźnie.Zwracamy uwagę również na film Oleny Demianenko , opowiadający mało znaną historię romansu Fanny Kaplan z bratem Włodzimierza Lenina. To dramat o rewolucjonistce, która została oskarżona o próbę zamordowania Lenina. Film nagrodzony na zeszłorocznym MFF w Odessie w kategorii Najlepszy Aktor dla Myroslava Slaboshpytskyiego, odtwórcy Dmitriy Ilyich Ulyanov, brata Lenina.Po raz pierwszy na polskich ekranach pojawi się najnowszy film Igora Minajeva . To nostalgiczna historia chłopaka, który odkrywa pamiętniki swojej niedawno zmarłej matki, a wraz z nimi głęboko ukrywane tajemnice. Piękne, artystyczne kino, które zabiera widza w podróż do przeszłości.normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, zestawy filmów krótkometrażowych 10 złBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY (do 21.09): 14 zł normalny, 12 zł ulgowyPoranek dla dzieci – 15 zł.Kino ukraińskie po Majdanie – spotkanie – wstęp wolnyNa wszystkie seanse festiwalu obowiązują miejsca nienumerowaneZapraszamy na nasz FB